Лесные избушки и охотничьи домики скоро узаконят

Жилые строения, расположенные без согласительных документов на федеральных территориях, вскоре можно будет узаконить. Соответствующие поправки в Лесной кодекс, предполагающие упрощённую форму закрепления имущественных прав на временное строение в лесу, член Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Дмитрий Шатохин намерен внести в Госдуму в ноябре текущего года.
Любая постройка на чужой земле — незаконна
Как пояснил «Парламентской газете» автор инициативы, суть новации заключается не в том, чтобы легализовать всё жильё, расположенное в лесу, а только то, которое можно считать временным.
«Разумеется, самовольно возведённые в охраняемых зонах и на федеральных территориях двухэтажные особняки законными признавать никто не собирается, — уточнил Дмитрий Шатохин. — Обязательное условие: постройка должна быть бревенчатой, без фундамента и на территории не больше одной сотки».
По словам сенатора, в российских регионах с традиционным лесопользованием, охотой и рыбалкой (например, в Архангельской, Вологодской областях, Коми и в Сибири) сельское население построило много временных лесных сооружений для исключительно хозяйственных нужд. И все «хозяева» построек теперь находятся в довольно двусмысленном с точки зрения правового регулирования положении. С одной стороны, стрелять дичь и собирать ягоды с грибами никто им не запрещает, с другой — любая постройка на чужой земле без согласования с её владельцем и без постановки на учёт в регистрирующем органе является незаконной.
«В таких самостроях раньше могли беспрепятственно ночевать охотники, лесники или рыбаки, но с недавних пор положение их стало шатким. Уже есть несколько решений природоохранной прокуратуры о сносе таких строений, ведь лес является федеральной собственностью, а значит, строить там без разрешения ничего нельзя. На мой взгляд, проблема нуждается в скорейшем её решении», — подчеркнул парламентарий.
Подход один — сделать общедоступной возможность узаконить лесные избушки и охотничьи домики.
При этом аренда и конкурсные процедуры, предусмотренные сегодня законом для решения территориальных вопросов, вряд ли помогут лесным жителям, не обременённым средствами и правовой грамотностью.
«С точки зрения надзора, всё это хозяйство необходимо как-то юридически оформлять, но это очень долго и дорого, — отметил Шатохин. — Людям нужно что-то проще и понятнее. Совместно с Россельхозом такой механизм мы сейчас и разрабатываем. Подход один — сделать общедоступной возможность узаконить лесные избушки и охотничьи домики. Думаю, в ноябре законопроект отправим на заключение в правовой комитет».
Неписаные правила поведения в охотничьих избушках
В настоящее время таёжные зимовья или охотничьи домики играют важную роль не только в жизни промысловиков, но и служат прибежищем для разного рода безобидных таёжных отшельников, решивших порвать с цивилизацией. Кроме того, в лесных избушках проживают коренные народы Севера, например манси. Как правило, они ставят избу лишь к зиме, а летом живут в чумах.
Согласно неписаным правилам для тех, кто проживает и ведёт промысел в тайге, оставленные на некоторое время без присмотра избушки должны иметь запас дров, соль, спички и вещи первой необходимости. Дверь в таких домиках должна быть плотно закрыта, но не заперта.
Если страннику доведётся заночевать в такой избушке, он должен вести себя по всем нормами приличий, словно он находится в гостях у доброго друга. Перед уходом необходимо прибраться, припасы повесить под потолок и обновить запас дров.
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