Латвия: ногу пациентки спасли от ампутации с помощью "допотопного аппарата Илизарова"

В Латвии хирурги спасли 50-летнюю женщину от ампутации ноги с помощью установки аппарата Илизарова, сообщает Delfi.

Операцию провели лиепайские хирурги Агрис Мертенс и Марис Лейтландс. Как отметил последний, ампутация и протезирование решили бы проблемы пациентки быстрее, но женщина очень хотела сохранить ногу, поэтому медики решились на установку аппарата Илизарова.

Из-за перелома ноги у пациентки развилась инфекция в кости, поэтому часть кости пришлось удалить. Для этого ее нужно было вытянуть почти на десять сантиметров вниз, до щиколотки. На то, чтобы найти все нужные детали аппарата Илизарова и потренироваться его собирать, медикам понадобилось около недели. Женщине придется носить этот аппарат около шести месяцев.

По словам Мертенса, использованный метод — очень старый, сейчас такие операции проводят в основном в России.

«Никакого другого способа регенерировать настолько большую кость нет. Пришлось идти в подвал и искать старые аппараты. Было очень интересно вернуться в прошлое», — рассказал врач.

Советский хирург Гавриил Илизаров изобрел свой аппарат в 1950 году. Он работает следующим образом: сначала оперируется поврежденная часть кости, а в здоровую часть вставляются спицы, которые крепятся к металлическим кольцам вокруг ноги. Кольца соединены механическими стержнями, позволяющими менять их местоположение со скоростью около одного миллиметра в день.

Такой метод активно использовался во всем мире в 60-е и 70-е годы прошлого века. Сейчас в западных странах его практически не применяют, а в Латвии хирургов даже не учат проводить такие операции.

По инф. rosbalt.ru

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