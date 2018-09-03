Кота-экстрасенса прикупить не желаете?

Житель Кемерово продает кота британской породы с «экстрасенсорными способностями» за 5 млн рублей.

В объявлении на сайте Avito говорится, что животное видит «привидения и духов» и определяет наличие в доме «злых или добрых сил». Также зверь якобы помогает экстрасенсам «общаться с потусторонним миром».

По словам хозяина животного, необычные способности кота проявились в тот момент, когда семья собиралась купить дом. «По традиции решили кота первым запустить, а он не пошел ни в какую. Потом у соседей поинтересовались, они рассказали, что там бабушка жила нехорошая. Он это все, видимо, почувствовал и предостерег нас таким образом», — рассказал мужчина изданию «Сибдепо».

Владелец кота пояснил, что решил расстаться с ним, поскольку в его квартире стало мало места для животного.

По инф. rosbalt.ru

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