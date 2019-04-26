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Калининградский свинокомплекс поймали на загрязнении окружающей среды
По инф. rosbalt.ru   
26 Апреля 2019 г.
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Жители Калининградской области и экозащитники уличили свинокомплекс в загрязнении территории и реки. Как сообщил председатель регионального отделения экологической организации «Зеленый фронт» Олег Иванов, жители поселка Ермаково Правдинского городского округа обратились с жалобами на стойкий запах навоза в поселке и загрязнение водного объекта.

Калининградский свинокомплекс поймали на загрязнении окружающей среды

«Прибывшие на место экологи с легкостью обнаружили источник загрязнения. Буквально в 100 метрах от свинокомплекса ООО „Правдинское свинопроизводство-2“ трактор с прицепом-бочкой осуществлял сброс жидких фракций свиного навоза на рельеф. Как выяснили эксперты „Зеленого Фронта“, место сброса сообщается с мелиоративной сетью, из которой в последующем загрязненные воды попадают в реку Правда. По факту выявленных нарушений экологами направлен запрос в природоохранную прокуратуру», — рассказал Олег Иванов.

Экозащитник напомнил, что предприятия, входящие в состав холдинга РБПИ Групп, ранее уличали в различных нарушениях действующего законодательства. Так, подтвердился выявленный экозащитниками факт слива ООО «Правдинское свинопроизводство-2» навоза на земли лесного фонда. В результате рассмотрения протокола об административном правонарушении ООО «ПСП-2» было привлечено к ответственности за нарушение санитарной безопасности в лесах. Кроме того, природоохранной прокуратурой были возбуждены административные производства за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий и обращении с отходами производства и потребления.

По инф. rosbalt.ru

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