Известный кардиохирург обвиняется в миллиардных растратах

Суд в Новосибирске смягчил меру пресечения для заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина Евгению Покушалову. Его отпустили из-под стражи под домашний арест до 15 июня.

Покушалова обвиненяют в мошенничестве и легализации преступных доходов. Замдиректора клиники, хирурга с мировым именем подозревают в хищении более 1,3 млрд рублей в составе группы лиц. По версии следствия, в 2015—2018 годах победа при проведении торгов обеспечивалась определенным компаниям.

«Не понимаю, что происходит, не понимаю в чем меня обвиняют. И как это возможно в цивилизованной стране?», — сказал сам Покушалов на суде, где он был арестован 22 февраля.

Директор клиники, депутат заксобрания от «Единой России» Александр Караськов назвал обыски в медучреждении «беспределом».

По инф. rosbalt.ru

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