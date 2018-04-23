Изменился порядок расчета жилищных субсидий

Правительство изменило порядок расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пишет "Российская газета".

Совокупная плата граждан за коммунальные услуги, в зависимости от которой устанавливаются региональные стандарты стоимости ЖКУ, можно будет определять также и с использованием предельного уровня цен на тепловую энергию. От региональных стандартов, напомним, зависит размер субсидий конкретному человеку.

Изменения связаны с новой моделью ценообразования в теплоснабжении - так называемой альтернативной котельной, закон о которой был принят прошлым летом, объясняет эксперт Института экономики города Игорь Колесников. Альтернативная котельная в этом случае условное обозначение - то, сколько стоило бы отопление в многоэтажном доме с собственной котельной.

Сейчас государство самостоятельно регулирует коммунальные тарифы. Однако в будущем привычную модель заменят договорные цены, ограниченные для населения только верхней планкой стоимости тепла. Это не означает, что цены резко изменятся. Скорее их прозрачно отрегулируют, а средства будут направлены на конкретные мероприятия - строительство или модернизацию теплосетей. Ожидается, что альтернативная котельная даст толчок реформе отрасли теплоснабжения, станет дополнительным стимулом для привлечения инвестиций.

Принцип альтернативной котельной будет действовать внутри ценовых зон, где за теплоснабжение отвечают единые теплоснабжающие организации (ЕТО). По одной в каждой зоне. Именно этим структурам предстоит отвечать перед населением за качество услуг. И только ЕТО будет наделена правом продавать тепловую энергию конечному потребителю в своей ценовой зоне. Тогда как ресурсоснабжающие организации будут продавать тепловую энергию ЕТО.

Через четыре года государство может отказаться от жесткого регулирования цен на тепло для жилых домов

Переход на альтернативную котельную дело добровольное для каждого региона. Однако еще при обсуждении законопроекта его поддержало более пятидесяти субъектов РФ. "На этом этапе власти должны подготовить законодательную платформу для тех, кто захочет уйти от принципа, когда тарифы регулирует государство", - продолжает Колесников. Ранее в минэнерго, которое стало одним из инициаторов перехода на новую методику, предположили, что уже к 2022 году ее будут использовать большинство регионов.

Впрочем, исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева не исключает, что для потребителей вариант с альтернативной котельной может оказаться затратным. "Наши расчеты показывают, что цена за тепловую энергию вырастет", - подчеркнула собеседница "РГ".

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