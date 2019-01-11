ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Инсулиновый набор ввели в льготный перечень
По инф. rosbalt.ru   
11 Января 2019 г.
Изменить размер шрифта

insulin

Амбулаторный набор для введения инсулина вошел в перечень льготных медицинских изделий, предоставляемых по программе государственных гарантий. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

insulin 58

«Подписанным распоряжением список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно в рамках программы государственных гарантий, дополнен двумя позициями: «амбулаторный набор для введения инсулина», «резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы», — отмечается в сообщении.

Ранее эксперты медицинского журнала Lancet Diabetes and Endocrinology сообщили, что к 2030 году число страдающих диабетом вырастет с 406 млн взрослых до 511 млн человек. При сохранении текущего уровня доступности инсулина половина страдающих этим заболеванием и нуждающихся в инсулине через 12 лет не будет иметь к нему доступа.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 