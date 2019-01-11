Инсулиновый набор ввели в льготный перечень

Амбулаторный набор для введения инсулина вошел в перечень льготных медицинских изделий, предоставляемых по программе государственных гарантий. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Подписанным распоряжением список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно в рамках программы государственных гарантий, дополнен двумя позициями: «амбулаторный набор для введения инсулина», «резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы», — отмечается в сообщении.

Ранее эксперты медицинского журнала Lancet Diabetes and Endocrinology сообщили, что к 2030 году число страдающих диабетом вырастет с 406 млн взрослых до 511 млн человек. При сохранении текущего уровня доступности инсулина половина страдающих этим заболеванием и нуждающихся в инсулине через 12 лет не будет иметь к нему доступа.

По инф. rosbalt.ru

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