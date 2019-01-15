Имя Доктора Лизы увековечат в названии школы

Школа № 214 в Первомайском районе Новосибирска получила имя правозащитницы и благотворительницы, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елизаветы Глинки, которая известна как Доктор Лиза, пишут «Известия».

Ранее эту идею предложил советник президента Михаил Федотов во время своего визита в Новосибирск. Его впечатлило то, с какой скоростью была построена школа, и потому он тут же предложил присвоить учреждению имя известного человека, отдавшего свою жизнь, чтобы помогать другим.

Напомним, основатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года. Она находилась на борту направлявшегося в Сирию самолета Минобороны РФ, который разбился через некоторое время после вылета из аэропорта Адлера. В результате трагедии также погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и журналисты. По версии Минобороны РФ, катастрофа произошла из-за ошибки пилота.

Polit.ru

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