Горький урок конфликта с "Аэрофлотом" обошелся в 25 тысяч

В одном из столичных аэропортов произошел неприятный случай с компанией «Аэрофлот»: авиаперевозчик не пустил на борт самолета россиянку Ольгу Ломоносову со сломанным коленом. Кадры разговора пассажирки и представителя компании просочились в интернет... По поводу этой истории можно возмущаться, а можно - намотать на ус: вот такие конфликты бывают с авиакомпаниями, надо иметь в виду. Ведь, как правило, у нас не хватает сил скандалить и "качать права" - так лучше иметь в виду неприятные варианты!

Как уточняется, Ломоносова и двое ее детей должны были лететь из Москвы в Петербург. По заверению женщины, до этого «Аэрофлот» уже перевозил ее с несгибающейся сломанной ногой уже пять раз в рамках услуги, позволяющей занять два кресла.

Но представитель компании ответил, что они не могут перевезти ее в таком состоянии.

Переговоры, как сообщают СМИ, длились два часа, но в компании все равно отказались транспортировать Ольгу Ломоносову. Там такое решение мотивировали тем, что в эконом-классе нельзя закидывать ногу на соседнее кресло.

В конце концов «Аэрофлот» согласился перевезти пассажиров бизнес-классом. Женщине пришлось доплатить больше 25 тысяч рублей.

Как пояснили «Росбалту» в пресс-службе «Аэрофлота», женщина «не проинформировала авиакомпанию должным образом о своем состоянии здоровья».

«При перелете из Мале в Москву в бронировании было указано, что пассажир использует костыли в связи с травмой ноги, однако, то, что нога не сгибается указано не было», — уверяют в компании. Там добавили, что при регистрации на рейс из Москвы в Петербург в бронировании не было информации о том, что в полете требуется особое положение для размещения травмированной ноги, в связи с этим авиакомпания не смогла заблаговременно зарезервировать для пассажирки место с увеличенным пространством.

«Таким образом, у компании не было технической возможности отправить Ольгу Ломоносову данным рейсом, так как места с увеличенным пространством для ног и места в классе „Бизнес“ были забронированы другими пассажирами. Сотрудники авиакомпании предложили Ольге перебронировать билеты на другой рейс, однако, она этой возможностью не воспользовалась», — отметили в пресс-службе.

По инф. rosbalt.ru

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