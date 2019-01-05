Главной выставке России обещают новый этап реставрации и расцвета

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о некоторых итогах беспрецедентных реставрационных работ на ВДНХ и планах работ в наступившем году. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

Он назвал работы беспрецедентными по масштабам, рассказав про возрождение Центральной аллеи и уникального фонтана «Золотой колос». Была открыта также первая очередь Ландшафтного парка, возрожденный павильон «Космос» и новый город профессий «Техноград».

В наступившем году, по словам мэра, тоже запланирована масса работ. «Когда я первый раз зашел в павильон „Земледелие“ („Украина“), мне показалось, что уникальная лепнина потолков вот-вот рухнет на наши головы. В 2014 г. мы провели неотложные противоаварийные работы. А последние два года тщательно реставрируем один из самых красивых павильонов ВДНХ. После окончания реставрации в нем откроется Музей кириллицы — экспозиция о родном языке», — отметил Собянин.

Он отметил, что павильону «Казахстан» повезло еще меньше. В 60-х у него отняли главное украшение — чудесный цветной купол, а фасад просто заколотили стальными панелями. «Но ничего, все это поправимо. Когда завершится реставрация, нашим глазам вновь откроется здание удивительной красоты. В обновленном павильоне будет работать культурно-деловой центр Республики Казахстан», — заключил мэр.

По инф. rosbalt.ru

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