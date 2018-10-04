ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Физик-нобелевский лауреат скончался в доме престарелых
По инф. rosbalt.ru   
04 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман скончался в доме престарелых города Рексберге (американский штат Айдахо) в возрасте 96 лет, передает ТАСС.

Физик-нобелевский лауреат скончался в доме престарелых

Главным достижением физика было открытие ряда элементарных частиц. Он с коллегами был удостоен Нобелевской премии в 1988 году за открытие мюонного нейтрино.

Профессор возглавлял Национальную ускорительную лабораторию имени Энрико Ферми.

Причины смерти американского ученого не называются.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 