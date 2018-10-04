Физик-нобелевский лауреат скончался в доме престарелых

Лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман скончался в доме престарелых города Рексберге (американский штат Айдахо) в возрасте 96 лет, передает ТАСС.

Главным достижением физика было открытие ряда элементарных частиц. Он с коллегами был удостоен Нобелевской премии в 1988 году за открытие мюонного нейтрино.

Профессор возглавлял Национальную ускорительную лабораторию имени Энрико Ферми.

Причины смерти американского ученого не называются.

По инф. rosbalt.ru

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