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Это здорово: посадить дерево в честь внука!
По инф. rosbalt.ru   
19 Апреля 2019 г.
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Столичные власти разработали программу, в рамках которой будут предоставлять горожанам места для посадки деревьев в честь их детей, заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Это здорово: посадить дерево в честь внука!

«В семье появился ребенок, и родители вправе высадить дерево в его честь, ухаживать за ним. Ежегодно почти 30 тысяч таких мест для посадки деревьев мы будем предлагать москвичам. Пожалуйста, увековечьте память об этом событии, пусть деревья радуют глаз», — отметил чиновник.

По инф. rosbalt.ru

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