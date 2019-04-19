Это здорово: посадить дерево в честь внука!

Столичные власти разработали программу, в рамках которой будут предоставлять горожанам места для посадки деревьев в честь их детей, заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

«В семье появился ребенок, и родители вправе высадить дерево в его честь, ухаживать за ним. Ежегодно почти 30 тысяч таких мест для посадки деревьев мы будем предлагать москвичам. Пожалуйста, увековечьте память об этом событии, пусть деревья радуют глаз», — отметил чиновник.

По инф. rosbalt.ru

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