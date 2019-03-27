Есть такое мнение, что мы ложимся в больничку, чтобы "пенсию подэкономить". Как вам?

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Мальцев, пытаясь обосновать «оптимизацию», обвинил пожилых людей в корыстном использовании больниц.

Как сообщили в Пермском краевом комитете ЛКСМ, 15 марта в поселке Яйва прошли общественные слушания по объединению Александровской городской больницы и Березниковской. В Александровской больнице предполагается сокращение сотрудников, койко-мест, а круглосуточное лечение чиновники хотят отменить, оставив только дневной стационар. Все узкие специалисты перейдут в Березники. Больницу поселка Всеволодо-Вильва уничтожат.

Объясняя необходимость оптимизации, замминистра здравоохранения Пермского края Михаил Мальцев, по словам присутствовавших на слушаниях, обвинил пенсионеров в том, что они якобы ложатся в больницу, чтобы «экономить пенсию на продуктах и отдыхать от домашних дел». Оправдывая прекращение круглосуточного лечения, чиновник заявил, что «по ночам в больницах не лечат», а ночной персонал «просиживает часы».

В пресс-службе Миздрава региона заявили, что информация коммунистов «не соответствует действительности». Как заявили в министерстве «URA.RU», на совещании велась аудиозапись.

В то же время очевидец, присутствовавший на слушаниях в Яйве, во вторник подтвердил «Росбалту», что такие слова от замминистра все же прозвучали.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook, ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Напомним, что в последнее время россиян "достали" скандальные высказывания всяких "элитных" личностей - чиновников-депутатов-менеджеров, демонстрирующих пренебрежение к простым людям, работягам, пенсионерам, родителям школьников... Настолько, что их вынужден был даже одернуть "чиновник номер два", Дмитрий Медведев. А Госдума даже собирается ввести нечто вроде "доски позора", чтобы выкладывать туда наиболее одиозные "частные мнения". Есть, правда, опасение, что подобная мера окажется слишком уж радикальной и реестр глупостей быстро переполнится — ведь не очень умными и (мягко выражаясь) неоднозначенными высказываниями регулярно отмечается вся российская "вертикаль власти", включая первых лиц государства. Чиновники просто разучились или никогда не умели думать, прежде чем открывать рот!

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ