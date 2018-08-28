Еще не гриппуем, но уже скоро. Минздрав напоминает о вакцинации!

Ежегодно в России каждый третий-пятый ребенок и каждый пятый-десятый взрослый болеют гриппом, точные цифры зависят от региона. При этом тяжелее всего болезнь переносят малыши, поскольку для них любой вирус гриппа — новый, говорится в сообщении Минздрава РФ.

Как подчеркивают медики, наиболее эффективное средство профилактики гриппа — вакцинация. Она проводится ежегодно за 2-3 месяца до начала сезонного подъема заболеваемости в рамках национального календаря профилактических прививок. Прививки населению делают за счет средств федерального бюджета. Кроме того, можно оплатить прививку самому, либо вакцинацию сотрудников могут оплатить работодатели.

Обязательная вакцинация против гриппа проводится: детям от полугода, школьникам всех классов; студентам; работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, ЖКХ; беременным женщинам; лицам старше 60-ти лет; призывникам; лицам с хроническими заболеваниями.

Минздрав отмечает, что вакцинация позволяет в несколько раз снизить риск заболевания и осложнений. Противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой эффективностью, указывают медики. Весь спектр гриппозных вакцин прошел регистрацию в России и разрешен к применению.

В Минздраве также отметили, что к группам особо высокого риска по гриппу относятся: новорожденные и дети младше 2-х лет; беременные женщины; лица с хронической патологией органов дыхания, включая бронхиальную астму, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; лица с нарушением обмена (сахарный диабет, ожирение); патологией почек, заболеваниями органов кроветворения, иммуносупрессией, вызванной, в том числе, лекарственными средствами или ВИЧ; лица старше 65-ти лет.

По инф. rosbalt.ru

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