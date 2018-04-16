Для вас - дешевле

Росреестр обнародовал сведения о том, скольким гражданам он пошел навстречу в вопросе пересмотра кадастровой стоимости их объектов недвижимости. Именно от такой оценки зависит величина налога на дома, квартиры, дачи, пишет "Российская газета".

Корреспонденту "РГ" в ведомстве заявили, что за первые три месяца года комиссии рассмотрели более 4 тысяч заявлений. Их авторы заявляли об необоснованно завышенной кадастровой оценки, что естественно сказывалось на их кошельке.

Решение о проведении в 2018 году кадастровой оценки по новым правилам принято в 36 регионах

Сразу скажем, что число рассмотренных заявлений в комиссиях при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии существенно выросло. Проверили 4249 заявлений граждан в отношении 7797 объектов недвижимости.

В Росреестре напомнили, что в случае несогласия собственника с оценкой его дома, дачи, участка, оспорить результаты кадастровой оценки можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России.

Такое заявление рассматривается комиссией в течение одного месяца. В январе-марте 2018 года решение в пользу заявителя принято комиссиями в отношении большей части - 57,1 процента заявлений.

В Росреестре подчеркнули, что ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но обеспечивает работу комиссий. Граждане могут обратиться в такие комиссии, если у них есть сомнения в правильности кадастровой стоимости своих объектов недвижимости или "потребность в уточнении кадастровой стоимости с использованием рыночной оценки".

Напомним, что до 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу Закон "О государственной кадастровой оценке". Росреестр участвовал в разработке проекта закона.

По новому закону государственная кадастровая оценка будет проводиться во всех субъектах России по новым правилам с 2020 года. Но регионы по своему усмотрению могут начать проведение государственной кадастровой оценки по новым правилам уже с 2018 года. На сегодняшний день решение о проведении в 2018 году государственной кадастровой оценки по новым правилам принято в 36 субъектах России.

Закон "О государственной кадастровой оценке" предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям. Они будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Ответственность за работу новых государственных структур по проведению кадастровой оценки будет возложена на региональные органы власти.

Таким образом, кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России.

Новый механизм кадастровой оценки, подчеркнули в Росреестре, направлен на недопущение ошибок и, как следствие, на сокращение количества просьб о пересмотре кадастровой стоимости.

В ведомстве напомнили - выполняя поручение президента, прорабатываются меры, направленные на решение проблем не только в отношении будущих результатов оценки, но и кадастровой стоимости, которая применяется в настоящее время.

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