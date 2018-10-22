Денег что грязи

Платежи за вывоз коммунальных отходов скоро могут серьезно вырасти. Власти регионов сейчас активно обсуждают, какие суммы вписать в квитанции. Одни готовы брать меньше ста рублей с человека, другие считают адекватной цену в 600-800 и даже 2600 рублей с человека. Выходит, какая-то семья из четырех человек рискует обзавестись платежами в 10 тысяч рублей, пишет "Российская газета" .

Новая система сбора, вывоза, утилизации мусора, а следовательно, и новые тарифы начнут действовать с 1 января 2019 года. Каждый регион выбирает регионального оператора, с которым управляющие компании, ТСЖ, ИП, владельцы частных домов заключают договор. При этом несколько регионов пошли на опережение и уже перешли на новую систему.

Услуга по вывозу мусора получит в квитанции отдельную строку. Те, кто заключил договор на вывоз мусора напрямую, станут получать еще один платежный документ.

В Ярославской и Астраханской областях, Алтайском крае тариф будет менее 100 рублей. В Омской области также планируется установить платеж, который не превысит этого порога. Но во многих регионах предложенные тарифы напугали жильцов.

В Республике Коми предлагался тариф 740 рублей с человека, свидетельствуют данные НП "ЖКХ контроль". Но после волны возмущений был принят тариф 166 рублей. В Иркутской области общественники опротестовали тариф 500 рублей с человека для южных районов региона, и 800 - для северных. Самый высокий тариф сейчас предлагается ввести в Красноярском крае для Кежемского района - 2600 рублей. "Для многих территорий высокие тарифы являются экономически обоснованными", - поясняет Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль". Однако общественник сомневается, что такой тариф действительно будет введен. Властям придется искать выход из ситуации, перераспределить расходы между территориями, применять субсидии.

Как установить тарифы для разных местностей? Многие регионы ищут ответ на этот вопрос. К примеру, в Ставропольском крае разработали целую линейку тарифов. Для большинства потребителей - 100 рублей, а для территорий, где раньше не платили за вывоз мусора, - 65 рублей.

Каждый регион рассчитал, сколько мусора приходится на одного человека

С 1 января в ряды плательщиков за вывоз мусора вольются жители деревень и сел. Именно из этих территорий вывозить мусор стоит дороже всего. В городе мусорный контейнер стоит в каждом дворе. После объезда квартала полный мусоровоз отправляется на полигон разгружаться. В сельской местности приходится объехать несколько деревень, потратить больше времени и топлива.

Сегодня очень сложно сравнить, насколько платеж вырастет для каждой квартиры, так как меняется метод расчета. "Вывоз мусора перестает быть жилищной услугой, которая рассчитывалась в зависимости от площади помещения, и переходит в коммунальные услуги - которые рассчитываются в зависимости от количества людей, проживающих в квартире", - поясняет Светлана Разворотнева. При этом регионам дали право сохранить прежний метод расчета.

В среднем сейчас платеж за стандартную "двушку" составляет 100-200 рублей. Также 200 рублей с квартиры заплатят жители регионов с адекватными тарифами, если в квартире живут всего два человека, поясняет эксперт Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин. А если четыре - то уже в два раза больше, чем было. Реформа сделает дороже вывоз мусора для квартир, в которых проживающих много, и дешевле, если на большой площади числится мало жильцов. В регионах, где цена вывоза мусора превысит 100 рублей на человека в месяц, цена этой услуги однозначно вырастет для населения.

Регионы устанавливают тарифы, которые отличаются в разы. "Финальный платеж во многом зависит от расчета, сколько мусора накапливает каждое домохозяйство", - говорит Разворотнева, и отмечает, что сегодня наблюдается недостаток хороших методик. Кроме того каждый субъект сам ищет баланс между экономически обоснованной суммой и посильной для плательщиков.

Во многих регионах рост тарифов отмечен уже в этом году, говорит Разворотнева. Потому что начался переход на использование новых полигонов для мусора или были обнаружены незаконные свалки и введен запрет на их использование. Тенденция положительная, но она отражается на платежах. Легальные площадки обходятся дороже.

Как у них?

Во Франции существует одна из наиболее развитых в мире систем сбора и переработки мусора. Именно здесь впервые началось разделение мусора по контейнерам (обычные отходы, пластик, стекло, батарейки и прочее). Во Франции существует огромная сеть мусоросжигательных заводов: в стране перерабатывается более 350 миллионов тонн отходов в год, которые везут и из других стран Европы. Тем не менее Франция перерабатывает только около 25 процентов своего мусора (Германия - около 50 процентов). В среднем на каждого жителя страны приходится до 600 килограмм отходов каждый год. Расходы на сбор мусора во Франции составляют от 90 евро с человека в год, или 8,5 евро в месяц. Для сравнения - минимальная зарплата специалиста во Франции после вычета налогов составляет 1160 евро. Впрочем, гораздо накладнее обойдется сбор мусора для жителей частных домов. Так, аренда мусорного бака емкостью в 80 литров, включая восемь вывозов мусора, будет стоить 136 евро. Каждый последующий вывоз, начиная с девятого, для потребителя оценивается в 4,7 евро. Кстати, в последнее время во Франции стали выбрасывать мусор жители соседней Швейцарии. В альпийской стране такие большие ставки на отходы, что швейцарцу проще заплатить штраф в 150 евро во Франции за брошенный мусор, чем платить высокий налог за утилизацию отходов в своей стране.

Италия за последнее десятилетие пережила череду "мусорных кризисов", выйти из которых многим крупным городам не удается по сей день. Несколько лет подряд рейтинг "мусорных неудачников" возглавляет Вечный город. Все беды с отходами у Рима начались после закрытия в 2013 году самого большого полигона в Европе (25 гектаров) - свалки "Малагротта", замены которой с тех пор так и не было найдено. Поскольку местные предприятия и полигоны не справляются с переработкой и сортировкой отходов (около 5-6 тысяч тонн ежедневно), столица вынуждена отправлять мусор не только в другие области Италии, но даже за рубеж. Но и это, увы, не является панацеей - некоторые районы Рима, включая центральные, из-за проволочек с вывозом отходов время от времени (чаще всего это происходит в выходные и праздники) обрастают горами отходов и наполняются зловониями, о которых сообщает сайт "Отвратительный Рим". Несмотря на все это мусорное безобразие, римская мэрия, которая, по сути, не выполняет своих обязательств перед жителями столицы, не забывает взимать с них налог на переработку мусорных отходов (TARI). Он состоит из двух квот - фиксированной и переменной. Фиксированная часть относится к квадратным метрам жилья, переменная подсчитывается исходя из числа членов семьи. В среднем на семью, состоящую из трех человек, проживающую в трехкомнатной квартире, ежегодный налог на мусор составляет около 300-350 евро (от 27 евро в месяц), при этом среднемесячная заплата жителей Рима варьируется от 1200 до 1600 евро.

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