Челябинск тонет в горах мусора. Мэру может не поздоровиться

Ситуация с вывозом мусора из дворов Челябинска переломлена, но остается сложной, заявил глава региона Борис Дубровский. По его словам, из регионального бюджета на уборку мусора дополнительно направят 20 млн рублей.

«Сегодня фактически в антикризисном режиме ведётся перестройка системы управления процессом вывоза мусора из города. Ряд аффилированных и, сегодня уже можно сказать, недобросовестных перевозчиков отказались в одностороннем порядке продолжать свою деятельность, что и привело к накоплению отходов. Я считаю, что эти перевозчики проявили себя как социально безответственный бизнес, продемонстрировали наплевательское отношение к людям. Я уверен, что правоохранительные органы дадут компетентную оценку этим действиям», — заявил губернатор.

Дубровский потребовал вывозить мусор из дворов днём и ночью. Водителей на мусоровозы в городе до сих пор не хватает, сейчас их ищет управление занятости.

Если ситуация с вывозом мусора не разрешится, главе Челябинска может грозить уголовное дело. Об этом Евгения Тефтелева уже предупредила прокуратура области, передает 74.ru.

По инф. rosbalt.ru

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