Хабаровск, держитесь! Наводнение идет на восток

Уровень Амура в районе Хабаровского края каждый день повышается на 30-40 см из-за наводнения в Забайкальском крае и Приамурье, передает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

По прогнозам Дальневосточного управления Гидрометцентра, гребень паводка дойдет до Хабаровска 3—4 августа. К этому моменту уровень воды может подняться до 5,2 метра.

В правительстве заявили о вероятности подтопления низких мест левобережья, в том числе дачных угодий, и посоветовали дачникам и садоводам заранее убрать и вывезти урожай.

Гидрологическая обстановка на малых реках, в Амуре и его притоке Сунгари отслеживается постоянно. Все оперативные службы края получили от губернатора поручение перейти в режим повышенной готовности.

По инф. rosbalt.ru

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