Благоустройство территорий города - решение горожан

В этом году федеральный бюджет выделит регионам весьма существенные средства - двадцать миллиардов рублей - на благоустройство муниципальных образований. Деньги предоставляются в рамках приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда" на условиях регионального софинансирования. Есть и еще одно важное требование: решения о ремонте тех или иных объектов должны принимать не чиновники, а жители городов. Корреспондент "Российской газеты" выясняла, какие проблемы, связанные с благоустройством городских территорий, актуальны для регионов Северо-Запада. И помогут ли федеральные миллиарды решить эти проблемы.

Благоустройство города - в руках горожан

Основные показатели развития города

Не стройте зря

По мнению заведующего кафедрой экономической теории и прикладной экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Александра Нещерета, у Санкт-Петербурга есть несколько традиционных "узких мест", из-за которых снижается уровень качества жизни в городе. Это неудовлетворительное состояние тротуаров, при ремонте которых нередко используются некачественные материалы. Есть сложности с озеленением, освещением, организацией сбора коммунальных отходов.

- Федеральные средства, безусловно, помогут решить многие проблемы. Однако важно, чтобы работы по благоустройству городских территорий шли не "для галочки", а приносили реальную пользу городу, - рассуждает Александр Нещерет. - Фонари и светильники, к примеру, обновляют и сейчас, но новые лампы не только дают недостаточно света, но и нередко вредят зрению горожан. Та же ситуация с детскими площадками. Сначала их строят, в том числе на бюджетные деньги. А потом на объекты приходят специалисты Роспотребнадзора и велят их закрывать или переделывать, потому что покрытие площадок, их элементы опасны для здоровья детей. Известен не один, не два и не три таких случая. В результате миллионы рублей тратятся впустую.

Поэтому федеральное требование об участии горожан и членов общественных организаций в проектировании и реализации проектов эксперт считает правильным и справедливым. Кроме того, важно узнать мнение представителей научных кругов, контрольно-надзорных органов.

- Сейчас градостроительные проекты, согласно градостроительному кодексу РФ, должны проходить через общественные слушания, - продолжает Александр Нещерет. - Но при выполнении мелких работ по ремонту и обустройству дворов власти практически никогда не спрашивают мнение жителей. Хотя именно такие мелкие детали существенно влияют на качество жизни горожан. Для начала, как мне кажется, необходимо запустить полноценную информационную кампанию с привлечением региональных и местных СМИ, волонтеров, представителей депутатского корпуса. Важно донести до граждан, что они смогут пообщаться с проектировщиками, рассказать, какие работы необходимы в первую, вторую и третью очередь.

При этом хорошо бы закрепить на законодательном уровне, что время общественных обсуждений должно быть нерабочим, подчеркивает эксперт. А место встречи, допустим, должно находиться на расстоянии не больше одного-двух километров от двора, где планируется ремонт. В противном случае чиновники, которые хотят продвинуть какой-то "свой" проект, совершенно законно смогут организовать формальное мероприятие в рабочее время на другом конце города.

Общее дело

Какие именно категории граждан должны принимать участие в распределении бюджетных средств, ни у экспертов, ни у федерального минстроя, который выпустил специальную памятку для региональных властей, сомнений нет. Это жители прилегающих домов, молодежь, обучающаяся в соседних школах и вузах. А вот на вопрос, как именно привлекать к обсуждению представителей общественных организаций, конкретного ответа пока нет.

- Необходимо четко прописать, какое число общественных объединений может принимать участие в работе, что это должны быть за организации, - комментирует ситуацию профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, академический руководитель магистерской программы "Городское развитие и управление" Леонид Лимонов. - И как должно строиться само согласование: речь идет о простом уведомлении общественников, о получении их визы, о чем-то другом? В противном случае всегда найдутся активисты, которые обвинят чиновников в том, что именно их не привлекли к работе. А проекты, с учетом таких затяжных согласований, никогда не удастся реализовать.

Как считают сами общественники, властям достаточно заранее, предположим, за месяц, направить уведомления в профильные общественные объединения. А потом сотрудничать с теми организациями, которые сами вызовутся помочь. Однако и здесь может возникнуть проблема: федеральные средства необходимо освоить уже в текущем году, а построить эффективную работу с общественниками в одночасье у чиновников не получится.

- Мы сотрудничаем с властями Калининграда и Калининградской области несколько лет, курируем проекты, связанные с обустройством доступной среды, - рассказывает председатель калининградской общественной организации инвалидов "Ковчег", инвалид-колясочник Роман Аранин. - У нас хорошие отношения с чиновниками различных уровней, к нашим советам прислушиваются. Но я провел три года в общественном совете при главе Калининграда, прежде чем понять, какой специалист за что отвечает, к кому обращаться по поводу пандусов, к кому - по поводу понижения бордюров. Если в регионе и муниципалитете нет такой действующей схемы, формализма в работе с общественными объединениями первое время избежать не получится.

Взять барьер

Калининградская область в рамках новой программы по формированию комфортной городской среды получит из федерального бюджета 166 миллионов рублей. 97 миллионов составит региональное софинансирование, еще 24,5 миллиона выделят местные бюджеты. Небольшую сумму должны будут внести и граждане, которые хотят, чтобы в их дворах появились новые тротуары, скамейки, урны, фонари, парковки, детские площадки. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Антон Алиханов, приоритетным участником федерального проекта станет Калининград.

- В течение двух недель город определится со списком дворов, которые планируется в этом году благоустроить, - делится информацией Антон Алиханов. - Главный подход - не "размазать" почти 170 миллионов федеральных средств "тонким слоем" по городу, а выбрать ограниченное количество объектов и сделать их на высоком уровне. Мы не будем устанавливать серьезный уровень софинансирования для граждан - максимум пять процентов. Но для нас это очень важно, так как люди тоже должны поучаствовать, чтобы более рачительно относиться как к процессу выбора видов работ, так и контролю над их выполнением и к конечному результату.

Как считает Роман Аранин, практически 300 миллионов федеральных, региональных и муниципальных средств должно хватить, чтобы качественно отремонтировать несколько десятков дворов и при этом сделать их доступными для людей с инвалидностью.

- Проследим, чтобы на всех этапах проектирования обязательно было "забронировано" понижение бордюрного камня, - подчеркивает Роман Аранин. - Низкопольные автобусы и троллейбусы ходят по городу уже несколько лет, а добраться до остановки общественного транспорта у многих инвалидов нет возможности из-за высоких бордюров и других элементов "полосы препятствий".

Стандарт - дело тонкое

Как отмечают в федеральном минстрое, до настоящего момента в России не использовался целостный подход к благоустройству городской инфраструктуры. Текущая реформа призвана связать в единую систему действия федеральных, региональных и муниципальных властей, предпринимателей, горожан, общественных организаций.

Поэтому местные власти в рамках приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда" должны принять региональные и муниципальные программы на 2018-2022 годы, утверждающие общие принципы благоустройства. Кроме того, к ноябрю текущего года чиновникам предстоит утвердить региональные законы об административной ответственности за нарушение правил обустройства городов.

- Действительно, чтобы говорить об ответственности, для начала необходимо разработать стандарты благоустройства городской среды, - отмечает Леонид Лимонов. - Это глобальный труд, к которому следует привлекать проектировщиков, архитекторов, урбанистов, экологов и так далее. Но в разных регионах и городах текущая ситуация, связанная с состоянием дворов, улиц, общественных зон, может существенно разниться. И если принять общие для всей страны правила благоустройства, ряду крупных агломераций ничего не придется делать, чтобы соответствовать стандартам, а чиновников некоторых городов, в том числе небольших региональных центров, будут штрафовать регулярно. Вводить же градации благоустройства, тем самым признавая, что жители одних муниципалитетов живут менее комфортно, чем жители других, на мой взгляд, некорректно. Поэтому, возможно, говорить об административной ответственности следует через несколько лет, при условии продолжающегося федерального финансирования муниципальных проектов по благоустройству территорий.

Впрочем, как считает председатель псковской общественной организации инвалидов "Ковчег" Федор Постнов, какие-то санкции можно было бы применять уже сейчас. К примеру, для должностных лиц, поставивших свои подписи под недоработанной документацией. Особенно если проект уже реализовали, а потом пришлось тратить бюджетные деньги на его доработку.

- В Пскове есть примеры, когда улицы приходилось ремонтировать несколько раз подряд. Сначала делали тротуары, потом "вспоминали" про бордюры, потом - про пандусы, - поясняет Федор Постнов. - Деньги, которые неэффективно тратит бюджет при таких переделках, необходимо в какой-то пропорции взыскивать с ответственных людей, одобривших некачественные проекты.

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