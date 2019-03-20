ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Австралийский баран стал отцом спустя полвека после смерти
По инф. polit.ru   
20 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

Ученые Сиднейского университета сообщили о рождении в 2018 году здоровых ягнят, появившихся на свет в результате искусственного оплодотворения спермой, которую хранили в замороженном виде пятьдесят лет. Это рекорд по сохранению жизнеспособности спермы и получению с ее помощью здорового потомства для любых видов животных. Об эксперименте рассказывает The Guardian.

baran merinos 54

Донорами спермы выступили в 1968 году баран по имени сэр Фредди и еще три барана породы австралийский меринос. Все последующие годы замороженные образцы хранились в Сиднейском университете, пока недавно они не были использованы для искусственного оплодотворения 56 овец той же породы. В результате у 34 овец (61%) наступила беременность. Ученые говорят, что этот показатель не хуже, чем при использовании недавно замороженной спермы (в аналогичном эксперименте с ней из 1048 овец беременность наступила у 618, то есть у 59%).

Сотрудник университета Саймон де Грааф (Simon de Graaf) рассказывает, что рожденные ягнята имеют характерные складки кожи, служившие отличительной чертой мериносов в середине XX века. Когда-то этот признак поддерживался у овец, чтобы увеличить общую площадь кожного покрова, а следовательно – количество состригаемой шерсти. Но с тех пор австралийские овцеводы отказались от этого из-за сложностей при стрижке таких овец и паразитов, которые часто поселялись в кожных складках. Поэтому современные австралийские мериносы складок не имеют, но рожденные в ходе эксперимента ягнята унаследовали черты своих живших полвека назад отцов. Другие примечательные новости науки - по ссылке.

Polit.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 