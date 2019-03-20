Австралийский баран стал отцом спустя полвека после смерти

Ученые Сиднейского университета сообщили о рождении в 2018 году здоровых ягнят, появившихся на свет в результате искусственного оплодотворения спермой, которую хранили в замороженном виде пятьдесят лет. Это рекорд по сохранению жизнеспособности спермы и получению с ее помощью здорового потомства для любых видов животных. Об эксперименте рассказывает The Guardian.

Донорами спермы выступили в 1968 году баран по имени сэр Фредди и еще три барана породы австралийский меринос. Все последующие годы замороженные образцы хранились в Сиднейском университете, пока недавно они не были использованы для искусственного оплодотворения 56 овец той же породы. В результате у 34 овец (61%) наступила беременность. Ученые говорят, что этот показатель не хуже, чем при использовании недавно замороженной спермы (в аналогичном эксперименте с ней из 1048 овец беременность наступила у 618, то есть у 59%).

Сотрудник университета Саймон де Грааф (Simon de Graaf) рассказывает, что рожденные ягнята имеют характерные складки кожи, служившие отличительной чертой мериносов в середине XX века. Когда-то этот признак поддерживался у овец, чтобы увеличить общую площадь кожного покрова, а следовательно – количество состригаемой шерсти. Но с тех пор австралийские овцеводы отказались от этого из-за сложностей при стрижке таких овец и паразитов, которые часто поселялись в кожных складках. Поэтому современные австралийские мериносы складок не имеют, но рожденные в ходе эксперимента ягнята унаследовали черты своих живших полвека назад отцов. Другие примечательные новости науки - по ссылке.

Polit.ru

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