Астрологи вытянули из сибирской пенсионерки полтора миллиона: "совершенно дистанционно"!

Пенсионерка из Братска стала жертвой аферистов. Женщина отдала более полутора миллионов рублей на сеансы «астрологии», сообщает пресс-служба полиции.

Оперативникам 69-летняя братчанка рассказала, что в конце июня 2018 года она позвонила в некую фирму, предоставляющую услуги астролога, обещающего решить различные жизненные проблемы. Информацию об этом она нашла на одном из телеканалов. По просьбе братчанки ей провели «диагностику» и назначили серию дистанционных сеансов.

Одновременно с «лечением» разные люди связывались с клиенткой и просили оплатить те или иные услуги, называя банковские счета. История продолжалась более месяца, за этот период женщина перевела в общей сложности сумму, превышающую полтора миллиона рублей. Какое-то время пенсионерке даже казалось, что астрологические сеансы ей реально помогают. Однако запросы «оракулов» вскоре опустошили кошелек пациентки, а полного выздоровления так и не наступило, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Аналогичным образом ровно год назад была обманута другая братчанка. Она подарила «звездным провидцам» 2 миллиона рублей. При опросе пострадавших выяснилось, что они не могут вспомнить, на каком канале обнаружили рекламу услуг астрологов, а только успели записать номер контактного телефона фирмы.

По инф. Телеинформа

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