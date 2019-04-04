ASPP2kappa — не "тарабарщина". Возможно — это пароль к победе на раком

"Открытие нового типа белка даст онкологам возможность разработать новые методы диагностики и лечения раковых заболеваний", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Онкологи из Тюбингенского университета и университетской клиники Тюбингена обнаружили новый тип белка, который играет важную роль в возникновении рака и течении заболевания. (...) Новый вид белка под названием ASPP2kappa изначально был обнаружен в клетках пациентов, болеющих лейкемией. Согласно наблюдениям исследователей, в случае наличия этой формы белка рак развивается быстрее и хуже поддается медикаментозному лечению. Данный вид белка был обнаружен во многих других видах опухоли", - говорится в статье (другие публикации по теме онкологии - по ссылке).

"В здоровых клетках ASPP2kappa не выявляется либо обнаруживается в малом количестве - этот белок усиленно образуется в качестве реакции на повреждение клеток, например, в результате радиоактивного или ультрафиолетового облучения, неблагоприятного влияния окружающей среды или в результате контакта с токсичными веществами", - указывает издание.

"Ученые предполагают, что ранее неизвестный вид белка образуется в результате ошибочного считывания ДНК в пострадавших клетках, - поясняет издание. - Затем образуется белок, в котором отсутствуют важные элементы. Как правило, при внешнем повреждении запускается контролируемый механизм гибели клеток, однако дефектный белок, очевидно, тормозит этот процесс и защищает клетку от гибели". В итоге пораженные клетки могут перерождаться в злокачественные опухоли.

"Наши результаты показывают, что в будущем, возможно, будет целесообразным еще до начала лечения проверять наличие в клетках пациентов белка ASPP2kappa", - отмечает руководительница исследования Керстин Кампа-Шиттенхельм. Также по увеличению концентрации белка в клетках пациентов во время лечения можно будет определить и эффективность терапии.

На основе клинических исследований, проведение которых запланировано на следующем этапе, ученые Тюбингенского университета также намерены разработать медикаменты, с помощью которых можно будет предотвратить образование обнаруженного белка, передает Der Standard.

Перевод Inopressa.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ