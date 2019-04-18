10-дневное отключение горячей воды коснется всех москвичей

Профилактические работы будут проводить сразу после того, как во всех жилых домах отключат отопление, заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, тепло в квартиры прекратят подавать в конце апреля — начале мая. И после этого начнутся плановые отключения горячей воды. По словам Бирюкова, график отключений уже составлен.

Он напомнил, что 8 лет назад москвичи жили без горячей воды 21 день, потом — две недели. Теперь воду отключают всего на 10 дней.

Домов, которых это не коснется, в Москве нет, заявил чиновник. «Везде нужно сделать профилактику», — объяснил он.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ