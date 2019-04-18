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10-дневное отключение горячей воды коснется всех москвичей
По инф. rosbalt.ru   
18 Апреля 2019 г.
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Профилактические работы будут проводить сразу после того, как во всех жилых домах отключат отопление, заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

10-дневное отключение горячей воды коснется всех москвичей

По его словам, тепло в квартиры прекратят подавать в конце апреля — начале мая. И после этого начнутся плановые отключения горячей воды. По словам Бирюкова, график отключений уже составлен.

Он напомнил, что 8 лет назад москвичи жили без горячей воды 21 день, потом — две недели. Теперь воду отключают всего на 10 дней.

Домов, которых это не коснется, в Москве нет, заявил чиновник. «Везде нужно сделать профилактику», — объяснил он.

По инф. rosbalt.ru

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