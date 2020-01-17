Ружье 19 века нашел и сдал в полицию житель Джидинского района Бурятии

Пехотное ружье образца 1845 года сдал житель Джидинского района Бурятии в территориальное отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Длинноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие, заряжаемое с дула (со ствола) с капсюльным механизмом, калибра 7,1 линий, марки «ИЖЪ» житель села Петропавловка нашел на крыше старого дома на территории чабанской стоянки при сносе строения.

Ружье было выпущено в 1853 году, пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. Пехотное ружьё образца 1845 года – капсюльное (ударное) гладкоствольное ружьё, принятое на вооружение русской армии в 1845 году и ставшее основой для различных модификаций для других родов войск. Это ружьё было разработано на волне происходившей тогда смены кремневого оружия ударным.

В ведомстве пояснили, что проведена баллистическая экспертиза, по итогам которой гражданину будет выплачено денежное вознаграждение. Также решается вопрос о проведении государственной историко-культурной экспертизы для определения исторической ценности найденного оружия для последующей передачи в музейные фонды.

Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Бурятии напоминает, что при поддержке регионального правительства в республике проходит акция по добровольной сдаче на возмездной основе оружия и боеприпасов. Любой гражданин вправе обратиться с заявлением в Росгвардию или МВД и сдать незарегистрированное оружие за денежное вознаграждение.

По инф. Восток-Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ