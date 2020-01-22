Прочувствовать блокаду сможет каждый – в Бурятии стартовала всероссийская акция «Блокадный хлеб»

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» откроет Год памяти и славы в России. С 18 января – день начала стратегического наступления операции «Искра», по 27 января – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, по всей России, в том числе в Бурятии, стартуют мероприятия, посвященные этим датам, пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу Минспорта РБ.

Так, с 18 по 27 января каждый житель Бурятии в музеях, библиотеках, торговых точках республики сможет больше узнать о событиях того времени и своими глазами увидеть и даже попробовать суточный паек жителей Ленинграда во время блокады. Акция памяти «Блокадный хлеб» напомнит о трагедии целого города, которая развернулась среди общего горя Великой Отечественной войны: пока мы помним о наших героях, пока сохраняем память о них, они живы в наших сердцах – это значит, что они воевали не зря.

Центральной точкой проведения акции станет торгово-развлекательный центр «Форум». В ходе мероприятий волонтеры будут знакомить жителей города с историческими фактами, связанными с блокадой Ленинграда – они предложат памятки, смогут продемонстрировать блокадный паек самого тяжелого для жителей Ленинграда 41-го года. «Волонтеры Победы» организуют тематическую инсталляцию, имитирующую пункт выдачи суточных пайков хлеба в блокадном Ленинграде и предложат памятки всем желающим. В школах, университетах и колледжах пройдут уроки памяти «Блокадный хлеб», на которых учащимся расскажут о блокаде Ленинграда, поделятся с ними важными историческими фактами, связанными с блокадным хлебом, жизнью блокадников.

Главная цель акции – сохранить память о трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда. Ключевой символ акции – кусочек хлеба весом в 125 грамм: именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда. Это символ стойкости и мужества защитников города, их подвига на фоне всех тяжестей военного времени. В городе не осталось семей, которых бы не коснулась трагедия блокады – она навсегда изменила жизни не только людей военного времени, но и последующих поколений.

По инф. Восток-Телеинформа

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