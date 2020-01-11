Оперный певец Чингис Аюшеев вновь выступит в столице Бурятии

Известный оперный певец, заслуженный артист Бурятии, солист Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Чингис Аюшеев выступит в Улан-Удэ. Специальный показ постановки оперы Джакомо Пуччини «Тоска» с участием солиста ведущего музыкального театра России пройдет на сцене Оперного театра Бурятии 16 января. Показ оперы будет приурочен к 120-летию знаменитой оперы и 5-летию со дня премьеры этой постановки в БГАТОиБ, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу театра.

- Этот спектакль называют визитной карточкой оперного репертуара театра: именно он с успехом был показан в 2016 году коллективом театра на Новой сцене Большого театра и признан «московским триумфом» БГАТОиБ, - отметили в театре.

Чингис Аюшеев исполнит партию Марио Каварадосси. Партнерами певца по сцене станут ведущие солисты оперной труппы Бурятского театра оперы и балета: партию Флории Тоски исполнит лауреат международного конкурса, любимица публики Самбуу Батчимэг, а партию начальника полиции, барона Скарпиа — «золотой голос Бурятии», народный артист РБ Мунхзул Намхайн. В спектакле также примут участие заслуженные артисты Бурятии Эдуард Жагбаев и Доржо Шагдуров, а также лауреаты международных конкурсов Галсан Ванданов и Чингис Иванов.

- Тенор хорошо знаком улан-удэнскому зрителю: весной 2018 года он принимал участие в концерте из серии «Grand Classic. Дарима Линховоин представляет», нацеленной на знакомство бурятской публики с молодыми и уже известными артистами, живущими за пределами Бурятии, а в сентябре того же года солист блистательно выступил на открытии 79-го театрального сезона БГАТОиБ, исполнив партию короля Густава в опере «Бал-маскарад», - подчеркнули в театре.

Выпускник Московской консерватории Чингис Аюшеев является солистом Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко с 2003 года. Он также сотрудничает со многими театрами России и стран СНГ, в числе которых Большой театр, Казанский оперный театр, театры в Новосибирске, Самаре, Саратове, Санкт-Петербурге, Алма-Аты (Казахстан) и других городах. С гастрольными турне с большим успехом он выступал в Америке, Германии, Голландии, Южной Корее, Англии, Дании, Норвегии, Австрии. В послужном списке Чингиса Аюшеева есть номинация на национальную театральную премию «Золотая маска» за исполнение роли Гамлета в опере В. Кобекина "Гамлет (датский) (российская) комедия" на сцене театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

По инф. Восток-Телеинформа

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