Зубные протезы нового поколения: какие протезы лучше?

Сохранить все зубы в первозданном виде до старости – задача, выполнимая крайне редко. Даже при очень тщательном подходе к здоровью ротовой полости, потеря зубов неизбежна по многим причинам.
В большинстве случаев зубов с возрастом становится меньше и вопрос восстановления жевательной функции и эстетики становится актуальным. Благодаря возможностям современной стоматологии, потеря зубов не является большой проблемой. Пациентам клиники РУУТТ предлагается масса вариантов решения, от бюджетных до премиальных способов протезирования.
Отличия современных зубных протезов
Дентальные протезы нового поколения сочетают в себе удобство, функциональность и простоту использования. Применение их возможно как при полной адентии, так и при отсутствии нескольких зубов в ряду. Преимущества обусловлены продуманной конструкцией, использованием современных материалов и другими особенностями. Среди преимуществ таких систем:
- Простота ухода.
- Комфортное ношение.
- Материалы, препятствующие размножению бактерий.
- Легкость и мягкость.
- Миниатюрность, отсутствие объемных неудобных деталей.
- Меньший период привыкания.
- Естественный вид, незаметны для окружающих.
- Возможность восстановить зубы без хирургического вмешательства и с относительно небольшими затратами.
Виды зубных протезов нового поколения
Тип протеза выбирается индивидуально и зависит от основных параметров:
- Материал изготовления коронок (металлокерамика, керамика, пластик).
- Зона расположения дефекта, количество протезируемых единиц.
- Особенности челюсти.
В основном съемные протезы применяются при концевых дефектах, когда мостовидный протез закрепить не удается и пациент не рассматривает имплантацию.
Бюгельные протезы
Это современные конструкции, имеющие высокую прочность, отличный уровень комфорта и эстетики. Важное преимущество – частичная нагрузка на челюсть в местах, где зубов нет. Это помогает сохранить здоровье костной ткани как можно дольше. Главные преимущества:
- Конструкции максимально миниатюрные. Это достигается за счет того, что основой служит металлическая дуга, а пластик нужен только для эстетики (его толщина минимальна).
- Протез не влияет на дикцию, привыкание происходит быстро.
- Конструкцию можно отремонтировать при необходимости.
- Нагрузка распределяется равномерно за счет жесткой металлической основы. Пациент не чувствует дискомфорта при жевании.
Пластинчатые протезы
Самый бюджетный вариант. Главный недостаток – большая площадь поверхности и толщина на небе и под языком. Привыкание может быть длительным, могут влиять на дикцию.
Нейлоновые протезы
Мягкие и комфортные, не вызывают аллергии, не требуют длительного привыкания. Подходят для пациентов с непереносимостью металла, так как не содержат металлических элементов. Среди недостатков – небольшой срок службы и невозможность ремонта в случае поломки.
Протезы Квадротти
Мягко и надежно закрепляемые протезы на нейлоновой основе. Это один из наиболее удобных вариантов, который может применяться при условии наличия минимум шести здоровых зубов челюсти. Для крепления используются фиксирующие эластичные крючки. Преимущества:
- Прочность и мягкость конструкции, нет опасности повреждения эмали здоровых зубов.
- Простота ношения, очень быстрое привыкание.
- Невосприимчивость к запахам, красителям.
- Может быть использован ароматизатор (например, мятный).
Протезы АкриФри
Используются в зоне улыбки, особенно актуальны для пациентов с непереносимостью акрила и изготавливаются из мономера. Преимущества:
- Быстрое изготовление.
- Возможность восстановить недостающие зубы в любом количестве.
- Протез можно корректировать и ремонтировать.
- Привыкание быстрое.
- Нет негативного воздействия на мягкие ткани.
Условно-съемные протезы
Крепление съемного протеза на сферических замковых элементах обеспечивает комфорт ношения протеза и прочность его положения в ротовой полости. Преимуществами такого протезирования являются:
- Возможность фиксации конструкции при атрофии костной ткани.
- Приостановление процесса атрофии альвеолярного отростка за счет правильной передачи нагрузки.
- Минимальная нагрузка на десны.
- Быстрое привыкание.
- Можно устанавливать протезы с минимальной площадью соприкосновения.
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