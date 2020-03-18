Здоровые зубы – обязательно белые?

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На вид и состояние наших зубов влияет очень многое, и с возрастом улыбка меняется не в лучшую сторону. В частности, исчезает белизна. Иногда в погоне за белоснежной улыбкой люди не знают меры и в результате получают совсем не то, что хотели.
В первую очередь, нужно уточнить, что белоснежная улыбка вовсе не означает здоровье зубов, хотя, именно такая ассоциация прочно закрепилась в головах многих людей. Более того, идеально белые и ровные зубы чаще всего «не свои».
Поэтому прежде чем отбеливать зубы самостоятельно, нужно сначала устранить все проблемы в полости рта с помощью опытных стоматологов. Сделать это можно, например, здесь.
Вопросы с отбеливанием зубов тоже лучше решать с врачом, который посоветует способ, наиболее подходящий в каждом случае. Кстати, квалифицированный врач понимает, что самая красивая улыбка – естественная и подберет правильный оттенок зубов: светлый, но такой, чтобы зубы выглядели абсолютно натурально.
Отбеливание зубов можно проводить дома или в клинике. Для домашнего отбеливания нужны специальные капы и гель, который посоветует стоматолог.
Почему надо знать меру в отбеливании зубов?
Во-первых, потому что есть определенный предел, который зависит от индивидуального оттенка своих зубов. А любое отбеливание влияет на эмаль зубов, а значит делает ее более уязвимой.
В результате неграмотного и слишком частого отбеливания зубы могут стать слишком чувствительными к горячей, холодной, кислой пище.
Могут образоваться трещины и сколы, а также кариес.
Иногда от слишком частого и агрессивного отбеливания появляются пятна на зубах.
Из-за повреждения эмали, зубы могут стать чувствительнее к различным красителям.
Ну и, наконец, возможны воспаления десен и слизистой ротовой полости.
Кроме того, у отбеливания есть и противопоказания: кариес и повреждения эмали, беременность, непереносимость препаратов, некоторые хронические заболевания.
Долговечную белизну могут обеспечить специальные накладки на зубы – виниры и люминиры. Они очень популярны, так как дают возможность получить практически идеальную во всех отношениях улыбку. Плюсы виниров в том, что они скрывают разные дефекты: трещины, сколы, неровности, пятна. Кроме того, они дополнительно защищают зубы, снижая чувствительность, и не подвержены действию красителей. То есть их цвет не изменится под воздействием, например, кофе. Срок службы качественных изделий достаточно большой, до 10-15 лет.
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Здоровые зубы – обязательно белые?
На вид и состояние наших зубов влияет очень многое, и с возрастом улыбка меняется не в лучшую сторону. В частности, исчезает белизна. Иногда в погоне за белоснежной улыбкой люди не знают меры и в результате получают совсем не то, что хотели.
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