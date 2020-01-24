Здоровые десны - целые зубы

Здоровье полости рта складывается из нескольких факторов, один из них - это здоровье десен. Если десны не в порядке, то и зубы непременно пострадают. А то и вовсе выпадут.
Поэтому, заметив у себя проблемы с деснами, в первую очередь нужно обратиться к врачам-стоматологам, например, вот здесь https://raden.ru/могут помочь с этим. Иначе заболевание перейдет в хроническую стадию, а после разовьется парадонтит, из-за которого как раз и можно потерять все зубы. Стоматологи часто сталкиваются с ситуацией, когда человек обращается за помощью поздно - зубы уже подвижны из-за выраженного парадонтита.
Воспаление десны называется гингивит. Первые признаки того, что с тканями десен не все благополучно, легко можно заметить самостоятельно. Это следы крови во время чистки зубов или при употреблении твердой пищи.
Кроме того, десны краснеют, а со временем могут стать более синюшными, если болезнь запущена.
Отчего возникают болезни десен? Основной причиной является все тот же зубной налет, в котором много бактерий. Именно они, проникая в поддесневое пространство, вызывают воспалительный процесс.
Чтобы сохранить десны здоровыми нужно выполнять несколько правил:
- есть больше твердой пищи, которая укрепляет зубы, ткань десен, вызывает слюноотделение и способствует механическому очищению зубного налета. Особенно полезно есть твердые овощи и фрукты после употребления мягкой и сладкой пищи, чтобы очистить полость рта.
- два раза в день чистить зубы, не забывая при этом про массаж десен мягкой щеткой или пальцем. Это улучшает кровообращение.
- следить за общим состоянием здоровья и иммунитетом.
- полноценно питаться. Особенно важно употреблять достаточно белка, а также витаминов Д, С, А, Е.
- не усердствовать, очищая промежутки между зубами. И зубной нитью, и зубочисткой нужно действовать очень осторожно, чтобы не вызвать повреждение десны. Очищать межзубные промежутки твердыми, тем более металлическими предметами категорически нельзя. Можно оцарапать слизистую и занести инфекцию.
- обязательно дважды в год посещать стоматолога для очищения зубного налета и зубного камня – ведь именно они являются источником инфекции при гингивите. А полностью очистить налет самостоятельно не получится.
- если нужна профилактика или лечение начальной стадии воспалительного процесса, то можно использовать зубные пасты с экстрактами лекарственных растений, полоскать рот отварами трав. Но если процесс уже запущен, то понадобятся лечебные гели и пасты, которые должен назначать только врач-стоматолог, так как их нужно грамотно сочетать и чередовать.
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