УЗИ – безопасная диагностика с точными результатами

Одним из самых информативных методов в клинической практике по праву считается ультразвуковая диагностика. Главная задача УЗИ – максимально точное определение патологических изменений в организме человека, их происхождения, а также прогнозирование развития заболевания.

Ультразвуковое исследование назначают при подозрении на воспаление брюшной полости и органов малого таза, при жалобах пациента на боли в области сердца, головные боли, при сбоях в работе щитовидной железы, для диагностики беременности и наблюдения за ее развитием, а также во многих других случаях.

Цели ультразвуковой диагностики

С помощью ультразвукового исследования:

определяют факторы риска возникновения различных заболеваний;

оценивают клиническую картину болезни;

обнаруживают наличие разрывов тканей, дисфункции кровотока;

на начальных стадиях выявляют патологии и аномалии развития внутренних органов;

выявляют динамику развития болезни путем сопоставления результатов нескольких УЗИ;

оценивают изменения в организме пациента и результативность лечения.

УЗИ диагностика в Москве позволит максимально точно определить патологию внутренних органов, заболевание на ранних стадиях и вовремя приступить к эффективному лечению.

Виды ультразвукового исследования

Информативность УЗИ и его качество зависит, в первую очередь, от квалификации врача-диагноста и аппарата УЗД.

В Москве, в клинике «Виталис» установлено сверхточное оборудование для проведения ультразвуковых исследований, процедуру проводят и интерпретируют результаты высококвалифицированные, опытные специалисты. В этой клинике можно сделать 3D УЗИ любых внутренних органов, пройти допплерографию, а также ультразвуковую диагностику при беременности.

УЗИ проводят, как с предварительной подготовкой, так и без особой подготовки. В разных ситуациях это может быть обследование натощак, после употребления жидкости, с введением специального контрастного состава. Перед диагностикой врач проконсультирует вас о том, как именно нужно будет подготовиться к процедуре.

Одно из основных преимуществ УЗИ – безопасность, отсутствие вредного воздействия облучения на организм и возможность повторять диагностику в короткие промежутки времени.

В медицинской клинике «Виталис» созданы комфортные условия для прохождения ультразвукового исследования, установлено новейшее оборудование УЗД и работают опытные врачи-диагносты с высоким уровнем квалификации. Поэтому если вам необходимо провериться таким способом, стоит обратиться именно в это медучреждение.

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