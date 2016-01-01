УЗИ – безопасная диагностика с точными результатами

Одним из самых информативных методов в клинической практике по праву считается ультразвуковая диагностика. Главная задача УЗИ – максимально точное определение патологических изменений в организме человека, их происхождения, а также прогнозирование развития заболевания.
Ультразвуковое исследование назначают при подозрении на воспаление брюшной полости и органов малого таза, при жалобах пациента на боли в области сердца, головные боли, при сбоях в работе щитовидной железы, для диагностики беременности и наблюдения за ее развитием, а также во многих других случаях.
Цели ультразвуковой диагностики
С помощью ультразвукового исследования:
- определяют факторы риска возникновения различных заболеваний;
- оценивают клиническую картину болезни;
- обнаруживают наличие разрывов тканей, дисфункции кровотока;
- на начальных стадиях выявляют патологии и аномалии развития внутренних органов;
- выявляют динамику развития болезни путем сопоставления результатов нескольких УЗИ;
- оценивают изменения в организме пациента и результативность лечения.
УЗИ диагностика в Москве позволит максимально точно определить патологию внутренних органов, заболевание на ранних стадиях и вовремя приступить к эффективному лечению.
Виды ультразвукового исследования
Информативность УЗИ и его качество зависит, в первую очередь, от квалификации врача-диагноста и аппарата УЗД.
В Москве, в клинике «Виталис» установлено сверхточное оборудование для проведения ультразвуковых исследований, процедуру проводят и интерпретируют результаты высококвалифицированные, опытные специалисты. В этой клинике можно сделать 3D УЗИ любых внутренних органов, пройти допплерографию, а также ультразвуковую диагностику при беременности.
УЗИ проводят, как с предварительной подготовкой, так и без особой подготовки. В разных ситуациях это может быть обследование натощак, после употребления жидкости, с введением специального контрастного состава. Перед диагностикой врач проконсультирует вас о том, как именно нужно будет подготовиться к процедуре.
Одно из основных преимуществ УЗИ – безопасность, отсутствие вредного воздействия облучения на организм и возможность повторять диагностику в короткие промежутки времени.
В медицинской клинике «Виталис» созданы комфортные условия для прохождения ультразвукового исследования, установлено новейшее оборудование УЗД и работают опытные врачи-диагносты с высоким уровнем квалификации. Поэтому если вам необходимо провериться таким способом, стоит обратиться именно в это медучреждение.
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