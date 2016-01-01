ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

УЗИ – безопасная диагностика с точными результатами
Агнесса ЛИ   
Изменить размер шрифта

 УЗИ диагностика в Москве

Одним из самых информативных методов в клинической практике по праву считается ультразвуковая диагностика. Главная задача УЗИ – максимально точное определение патологических изменений в организме человека, их происхождения, а также прогнозирование развития заболевания.

Ультразвуковое исследование назначают при подозрении на воспаление брюшной полости и органов малого таза, при жалобах пациента на боли в области сердца, головные боли, при сбоях в работе щитовидной железы, для диагностики беременности и наблюдения за ее развитием, а также во многих других случаях.

Цели ультразвуковой диагностики

С помощью ультразвукового исследования:

  • определяют факторы риска возникновения различных заболеваний;
  • оценивают клиническую картину болезни;
  • обнаруживают наличие разрывов тканей, дисфункции кровотока;
  • на начальных стадиях выявляют патологии и аномалии развития внутренних органов;
  • выявляют динамику развития болезни путем сопоставления результатов нескольких УЗИ;
  • оценивают изменения в организме пациента и результативность лечения.

УЗИ диагностика в Москве позволит максимально точно определить патологию внутренних органов, заболевание на ранних стадиях и вовремя приступить к эффективному лечению.

Виды ультразвукового исследования

Информативность УЗИ и его качество зависит, в первую очередь, от квалификации врача-диагноста и аппарата УЗД.

В Москве, в клинике «Виталис» установлено сверхточное оборудование для проведения ультразвуковых исследований, процедуру проводят и интерпретируют результаты высококвалифицированные, опытные специалисты. В этой клинике можно сделать 3D УЗИ любых внутренних органов, пройти допплерографию, а также ультразвуковую диагностику при беременности.

УЗИ проводят, как с предварительной подготовкой, так и без особой подготовки. В разных ситуациях это может быть обследование натощак, после употребления жидкости, с введением специального контрастного состава. Перед диагностикой врач проконсультирует вас о том, как именно нужно будет подготовиться к процедуре.

Одно из основных преимуществ УЗИ – безопасность, отсутствие вредного воздействия облучения на организм и возможность повторять диагностику в короткие промежутки времени.

В медицинской клинике «Виталис» созданы комфортные условия для прохождения ультразвукового исследования, установлено новейшее оборудование УЗД и работают опытные врачи-диагносты с высоким уровнем квалификации. Поэтому если вам необходимо провериться таким способом, стоит обратиться именно в это медучреждение.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

 