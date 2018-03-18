Услуги пластического хирурга в Калининграде

Недовольство собственными внешними данными – частая причина хронических депрессий, нарушения самооценки, неуверенности в себе, неудач в профессиональной и личной жизни. Справиться с этим сегодня помогают услуги пластического хирурга. Развитие эстетической медицины происходит постоянно, и современные методы вмешательств позволяют изменить внешность без неприятных последствий.
Для проведения таких манипуляций следует подбирать квалифицированного и опытного специалиста. Екатерина Владимировна Круглик – эстетический хирург и косметолог с многолетним стажем. Соединив опыт, приобретенный в России, странах Европы и в США, она разработала оптимальную тактику коррекции многих состояний.
Пластика груди
Недовольство размером, отвисание желез после беременности и родов, возрастные изменения, различные последствия других заболеваний – все это становится поводом для того, чтобы решиться на операцию.
Ее суть – вживление синтетических имплантатов. Качественный материал содержит свой индивидуальный номер, на него выдается гарантия качества. Также во время вмешательства можно укрепить связки, поднимающие грудь. Безопасность и эффективность метода проверены многими клиентами. Операция считается одной из наиболее популярных во всем мире.
Интимная пластика
Врожденные аномалии строения внешних половых органов, изменения формы или асимметрия половых губ и клитора – это повод обратиться к специалисту.
Существует несколько методик:
- контурная лабиопластика инъекциями гиалуроновой кислоты;
- лазерная коррекция формы и внешнего вида;
- классическое хирургическое вмешательство.
Лифтинг
Возрастные изменения неизбежно касаются каждого. Со временем нарушается тонус кожи, меняются форма и черты лица. Ранее считалось, что только круговая подтяжка способна эффективно справиться с признаками старения. Сегодня можно применять альтернативные малотравматичные методы:
- Вживление нитей. Биостимулирующие, армирующие или лифтинговые – выбор после предварительной консультации остается за пациентом.
- Ультразвук. Инновационная методика Ulthera system – это воздействие на мышечно-апоневротический каркас лица и подкожно-жировую клетчатку с помощью ультразвуковых волн.
Куда обратиться?
Записаться на консультацию к Екатерине Владимировне в Калининграде можно на официальном сайте. На нем же указаны предварительные цены на услуги пластической хирургии и контактная информация. Окончательная стоимость зависит от конкретного случая и обсуждается на приеме.
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