Ушные капли «Лородекс» от компании «Фитомакс»: польза для здоровья и благоприятные отзывы врачей

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В российских аптеках появился новый препарат для улучшения слуха - ушные капли «Лородекс», выпущенные компанией «Фитомакс». Данное вспомогательное средство доказало свою пользу при возрастном ухудшении слуха, для профилактики реактивного отита и в целом ряде других случаев. Отзывы об этой биодобавке, которые можно найти на официальном сайте, подчёркивают её полезность и практически полнное отсутствие побочных эффектов.
Капли «Лородекс» содержат только натуральные ингредиенты, объединённые в уникальную формулу. Давайте рассмотрим её главные составляющие.
- Масло «Таёжное» давно зарекомендовало себя как помощник для восстановления слуха. Оно применяется при нарушении кровообращения в области уха, в результате перенесённого инсульта или возрастных изменений.
- Масло прополиса – другое известное средство, применяемое для улучшения работы дыхательных путей, против воспалений слизистых оболочек. Данное средство обладает антибактериальным действием благодаря витаминам и микроэлементам, входящим в его состав.
- Миндальное масло полезно для устранения заложенности в ушах. Считается, что оно снимает воспаление и смягчает кожу не только внутри ушной раковины, но и в заушной области.
- Против воспалений ушного прохода используется и оливковое масло – старинное природное средство, применяемое народами Средиземноморья с незапамятных времён. Его эффект заключается в мягком увлажнении кожи и снятии отёка.
- Персиковое масло рекомендуется при воспалениях среднего уха, поскольку оно способно восстановить повреждённые участки и снять отёк.
- Масло камфоры устраняет зуд и раздражение.
- Масло зверобоя снимает стреляющие, ноющие боли. Зверобой – старое проверенное средство для восстановления кровообращения и дезинфекции. Используется при травмах, в частности, при повреждениях ушного прохода.
- Ромашковое масло – антиоксидант, защищающий уши от негативного воздействия окружающей среды.
- При воспалении также помогает масло чайного дерева – оно тоже входит в состав формулы ушных капель «Лородекс».
- Лавандовое масло известно своими противовоспалительными свойствами, оно снимает сухость и раздражение.
Справка
Компания «Фитомакс» - один из крупнейших мировых производителей биологических добавок к пище. Разработанные специалистами компании препараты проходят лабораторное тестирование и обладают международными сертификатами качества и безопасности.
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