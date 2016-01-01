Урология в Израиле является обособленной отраслью медицины и не входит в общую терапию, как это принято в странах постсоветского пространства.

Будучи объемной специализацией, медицинскую помощь в рамках урологии оказывают следующие подразделения:

мужская урология, андрология и генитальная хирургия;

женская урология, терапия инфекционно-воспалительных заболеваний и хирургия;

педиатрическая урология, хирургия врожденных и приобретенных аномалий мочевыводящей системы;

онкологическая урология;

реконструктивно-восстановительная и пластическая хирургия.

Урология в Израиле

Все крупные израильские клиники содержат в структуре департаменты урологии, на базе которых проводится консервативное и хирургическое лечение пациентов обоих полов. Клиника «Ассута» («Assuta clinic») – флагман израильской медицины с мировым именем – плодотворно функционирует в Москве.

Опытные урологи осуществляют терапию больных с диагнозами:

воспалительные заболевания почек - нефриты, пиелонефриты и гломерулонефриты;

патологии почечной лоханки – гидронефрозы, удвоения;

нарушения нормальных функций половых желез, с одновременным снижением выработки половых гормонов - гипогонадизм;

уролитиаз - мочекаменная болезнь и поликистоз почек;

крипторхизм и варикоцеле;

проблемы мужского бесплодия;

врожденное и физиологическое сужение крайней плоти - фимоз и парафимоз;

воспаление предстательной железы (простатит);

императивное, стрессовое, рефлекторное и другие формы недержания мочи;

наследственная цистинурия;

никтурия;

синдром Уотерхауза-Фридериксена - молниеносная менингококкемия;

врожденная аномалия мочевого пузыря - болезнь Мариона;

инфекционно-воспалительные заболевания мочеиспускательного канала;

почечная недостаточность различного генеза;

импотенция.

В медицинских центрах страны ежедневно проводятся вмешательства по устранению аномалий развития, локализации, количества и размеров, формы и структуры мочеполовых органов, посттравматической и реконструктивно-восстановительной пластике.

Детские урологические клиники Израиля специализируются на оказании специфической врачебной помощи маленьким пациентам:

проводятся щадящие хирургические манипуляции на крайней плоти;

эффективно лечатся энурезы;

осуществляется консервативное и хирургическое лечение патологий почек, кист, грыж и воспалительных заболеваний мочеполовой системы.

В отделениях экстренной терапии доктора-урологи выполняют манипуляции по устранению перекрута и гидатиды яичка, планово и ургентно осуществляются операции.

Группой специалистов урологов, андрологов, эндокринологов, неврологов, генетиков ведутся юные пациенты с задержками полового развития.

Многопрофильные клиники Израиля предоставляют медицинскую помощь по направлению «урология» в соответствии с международными стандартами безопасности, эффективности и качества по самым выгодным ценам.

Диагностика урологических болезней в Израиле

Израильская медицина пользуется большим спросом среди пациентов из многих стран мира, что достоверно подтверждается тысячами отзывов на тематических ресурсах. Преимущественное большинство медицинских туристов являются гражданами России, Украины и Беларуси. Для сокращения расходов на диагностику и лечение больных из стран постсоветского пространства, руководством крупнейшей частной израильской клиники «Ассута» было принято решение об открытии официального филиала медицинского центра в Москве, где на контрактной основе работают лучшие урологи Ближнего Востока.

Уровень оказания помощи и спектр услуг в отделениях израильской и московской «Ассуты» идентичны. Каждый специалист-уролог является опытным медиком с наличием международной практики.

Диагностика может включать:

определение объема остаточной мочи в мочевом пузыре при помощи УЗИ или катетеризации органа;

внутренний осмотр (бужирование) уретры;

биопсии опухолей и других новообразований;

цистоманометрию - оценку внутрипузырного давления и состояния стенок органа;

урофлоуметрию - исследование процесса мочеиспускания;

уретроскопию и цистоскопию – методики осмотра уретры и поверхности мочевого пузыря;

исследования почек – хромоцистоскопию, пиелоскопию, экскреторную или инфузионную урографию;

рентген диагностику - уретеропиелографию, пиелоуретерографию.

Обязательным шагом на пути к постановке верного диагноза является лабораторная диагностика. Для прояснения картины течения заболевания уролог может назначить:

общий, биохимических, кислотно-щелочной, ферментный анализы крови;

анализы плотности мочи, тесты на определение крови, сахара, белка, патогенной флоры в препарате.

Современная урология в Израиле находится на высочайшем мировом уровне, однако Министерством Здравоохранения страны устанавливается максимальный размер цены на все лечебно-диагностические процедуры, поэтому стоимость медицинского обслуживания в стране значительно ниже, чем в Европе и Америке.

Лечение урологических заболеваний в Израиле

Хорошие отзывы пациентов, прошедших полный курс лечения в стране, убедительно свидетельствуют о том, что урология в Израиле включает полный комплекс услуг - от диагностики и разработки плана терапии, до реабилитации и профилактики рецидивов болезни. Заказать очереди на обследования можно по телефону, а электронная заявка обрабатывается в течение нескольких часов.

Израильская клиника в Москве является многопрофильной, однако урология является одним из наиболее востребованных направлений клинической практики. Возможностями малоинвазивной и неинвазивной хирургии обеспечивается проведение ряда операций:

лазерной литотрипсии (дробления камней);

лазерной резекции стриктур в мочевыводящих путях;

стентирования;

резекции мочевого пузыря и предстательной железы.

Инновационная урология в Израиле характеризуется индивидуализацией медицинских мер и опытный штат клиники «Ассута» избирает тактику лечения в соответствии с конкретной клинической картиной. При наличии достаточных показаний выполняются объемные операции:

нефрэктомия - удаление почки;

пиелолитотомия - удаление камней почки;

иссечение кист, полипов, фимозов;

различные виды хирургического лечения варикоцеле.

эпицистостомия;

удаление новообразований, в том числе предраковых изменений;

орхэктомия и др.

Ведущая израильская клиника, содержащая отделение урологии функционирует в Тель-Авиве и Москве. Стоит отметить, что в составе медицинского центра работает экспертная группа «Уромедик», деятельность которой направлена на постоянное совершенствование существующих лечебно-диагностических стандартов, контроль протоколов терапии, изучение и фиксацию отзывов о пребывании в госпитале.

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