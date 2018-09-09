Улучшить зрение с помощью линз

Контактные линзы уже много лет держат популярность среди тех людей, кто хочет без операций очень быстро подкорректировать свое зрение. Эти прозрачные пластины просто нужно "надеть" на глаза - и все, лучше видно будет сразу. Других плюсов линз у тоже достаточно. Например, они необходимы тем, кому вместе с коррекцией зрения важна и внешность и нет желания ее видоизменять. Окружающие люди могут вовсе и не заметить, что у человека со зрением какие-то проблемы, если у него на глазах линзы. Линзы подойдут активным людям больше, чем очки. В них удобно будет танцевать, заниматься фитнес-дисциплинами и т.д.
В реальных точках продаж и в сети интернет достаточно предложений по контактным линзам. Вот здесь вы можете ознакомиться с широким ассортиментом контактных линз, очков и аксессуаров. Интернет-магазин оптики Линз-Клаб имеет конкурентные цены на свою продукцию, бесплатная доставка товара осуществляется по городу Уфе, сведения о доставке в другие территории можно посмотреть во вкладке "Доставка /Самовывоз".
Есть особенности ношения линз, если они принадлежат возрастному человеку. Например, их, возможно, не так удобно и ловко будет ему снимать и надевать. Для этого нужна сноровка и уверенность в собственных силах. Мешать носить линзы может дальнозоркость, которая зачастую появляется у людей старше 45 лет. Также не совсем приятно чувствовать себя в линзах могут люди из-за синдрома сухих глаз, который тоже проявляется у взрослых. Все некомфортные состояния оговариваются вместе с офтальмологом, который уже принимает окончательное решение, стоит ли человеку обращаться к такому способу коррекции зрения, как контактные линзы.
Самые распространенные заболевания глаз у людей в возрасте - катаракта и глаукома. Линзы не помогут воспрепятствовать этим заболеваниям, но ограничений их ношения при данных болезнях нет.
За линзами нужно тщательно ухаживать, их необходимо протирать специальным раствором обычным механическим способом и хранить в предназначенном для этого контейнере. Профессиональные средств для протирания нужны для того, чтобы очистить поверхность линз от разных микрочастиц.
В контейнере для линз находится специальный раствор. Свежую жидкость нельзя заливать в оставшуюся старую, чтобы хранить там оптику. Остатки жидкости нужно удалить, промыть контейнер и залить свежий раствор. Сколько будет проходить полная дезинфекция линз в растворе, можно прочитать в инструкции по применению.
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