Современные методы лечения дефектов зрения: виды и особенности

За последние годы удалось восстановить эффективность лечения заболеваний глаз. Самым популярным направлением считается лазерная коррекция зрения, но и она делится на разные операции. Популярностью сейчас пользуются две методики: Lasik и его подвиды, а также ReLex SMILE. Поговорим о каждой из них более подробно.
Методики коррекции зрения
В рефракционной хирургии есть несколько методик:
- ФРК. Это старый метод, именно с него началась коррекция зрения при помощи лазера. Теперь его применяют реже, так как он травматичнее других, но и обходится он дешевле.
- LASIK. В данном случае для изменения формы роговицы используется прибор микрокератома. Этот подход менее травматичен, реабилитация быстрая, получится восстановить даже сильно испорченное зрение. Специфика этой технологии позволяет проводить коррекцию сразу на обоих глазах.
- SMILE. Тут врачи применяют фемтосекундный лазер. Данная технология подходит для исправления незначительной близорукости.
Отметим, что у LASIK есть еще и разные подвиды. Супер Ласик – вариант подороже, он самый популярный. Во время операций по данному методу учитывается специфика строения роговицы. Такой подход позволяет добиться наилучшего результата, пациент после подобной операции видит мир четким уже через два часа. Фемто Ласик – еще один подвид, в этом случае роговица формируется с помощью фемтолазера.
Как исправляют другие дефекты зрения
В клиниках исправляют не только близорукость и дальнозоркость, также ведется успешная борьба с другими проблемами.
К числу распространенных операций относится витрэктомия – она подразумевает удаление стекловидного тела глаза. Обычно данная процедура проводится при отслоении сетчатки. После удаления врач получает возможность добраться до поврежденной зоны и произвести требуемые операции для восстановления сетчатой оболочки. После операции проводится замена стекловидного тела на специальную субстанцию, имеющую схожие свойства.
Другая востребованная услуга в офтальмологических клиниках – факоэмульсификация. Эта операция считается эффективным и безболезненным методом устранения катаракты. Именно она позволяет полностью восстановить зрительные функции. Суть процедуры – в удалении помутневшего хрусталика, мешавшего пациенту видеть. После этого доктор меняет его на искусственный – интраокулярную линзу. Занимает операция всего 15 минут и проводится абсолютно безболезненно.
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