Психическая и физическая зависимость от наркотиков: что страшнее?

Многие не считают наркоманию заболеванием, в то время как токсикомания по праву принадлежит к группе хронических заболеваний. Основная характеристика – влечение к психоактивным веществам различного рода, которое имеет патологический характер.
Кроме того, следует упомянуть постепенный рост толерантности организма к наркотическим веществам, вследствие которого возникает необходимость в увеличении дозы. При этом возникает психическая зависимость от наркотика, которая порой может быть опаснее физической. Не стоит забывать и о медико-социальных последствиях употребления наркотиков.
Как развивается зависимость от наркотика?
Вызывает наркоманию регулярное употребление веществ, включенных в официальный перечень наркотических. Данное понятие не стоит путать с токсикоманией. Зависимость в этом случае вызывается систематическим употреблением веществ, которые могут и не состоять в списке наркотических.
Также стоит воздержаться от отождествления понятий «злоупотребление» и «зависимость». В первом случае стоит уделить внимание не только лечению, но и воспитательным мерам. Этого в некоторых случаях оказывается достаточно, чтобы избежать возникновения зависимости.
Если исходить из определения, предложенного ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения), наркоманией можно считать состояние интоксикации, которое вызывается регулярным употреблением наркотических веществ естественного или же синтетического характера.
Для того, чтобы определить наличие зависимости, необходимо запечатлить следующие характеристики:
- Непреодолимое желание употребить наркотическое вещество. Путь, которым это вещество добывают, при этом перестает иметь какое-либо значение для человека.
- Рост толерантности организма к употребляемым веществам, в силу чего требуется постоянное увеличение дозы употребляемого наркотика.
- Развитие социальных и индивидуальных проблем, которые возникают по причине употребления наркотика.
Что такое «психическая зависимость от наркотика»?
Стоит уделять внимание не только физической зависимости от наркотического вещества, но и психической. Вторая иногда может оказаться гораздо сильнее. Под психической зависимостью подразумевают непреодолимое влечение к наркотику, растущую потребность в употреблении вещества. Больше о психической зависимости вы можете узнать здесь: psihiatrov.net.
Под физической зависимостью понимают состояние, при котором наркотическое вещество «вклинивается» в обменные процессы, которые протекают в организме. Как результат, только при условии наличия в организме наркотического вещества человек чувствует себя нормально. Под ломкой же понимают нарушение общего состояния организма, когда зависимый ощущает дискомфорт и различного рода боль.
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