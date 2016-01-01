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Признаки заболеваний суставов

Агнесса ЛИ   
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Признаки заболеваний суставов

Нормальное функционирование суставов – необходимое условие полноценной жизнедеятельности всего организма. В силу отрицательного воздействия различных факторов (внешних и внутренних) развиваются неблагоприятные процессы, связанные с повреждением (разрушением) тканей сустава.

Возможные причины

Развитие заболеваний, поражающих суставы, обуславливается:

  • возрастными факторами (естественным старением организма);
  • предрасположенностью (не устранимый фактор, связанный с генетическими особенностями организма);
  • систематическими перегрузками (в том числе, вызванными избыточным весом);
  • гормональными патологиями, при проявлениях которых целесообразно употреблять витаминные препараты now foods;
  • преобладанием видов деятельности, предусматривающих длительное пребывание в сидячем или стоячем положении тела;<
  • нарушением осанки;
  • систематическими занятиями спортом, поднятием тяжестей;
  • нарушением обменных процессов;
  • атеросклерозом, тромбозом и другими заболеваниями, сопровождаемыми ухудшением кровоснабжения суставных тканей.

Симптоматика

Заболевания, в ходе развития которых нарушается нормальная работа суставов, сопровождаются:

  • появлением трещин;
  • разрастанием костной ткани;
  • деформационными процессами;
  • сильными болями, приводящими к серьезным ограничениям подвижности (один из наиболее опасных симптомов);
  • местным и общим повышением температуры.

Лечебные мероприятия

Проведя комплексную диагностику, специалист (в случае подтверждения предполагаемого диагноза) может назначить:

  • хондопротекторы;
  • противовоспалительные препараты;
  • иммуноукрепляющие средства;
  • минерально-витаминные комплексы;
  • курсы инъекций, эффективность которых обуславливается тем, что лекарственные средства доставляются непосредственно к пораженным тканям;
  • физиотерапию (сеансы фонофореза, электрофореза, переменных магнитных полей, ультрафиолетового облучения);
  • лечебные гимнастические упражнения.

Необходимо помнить о недопустимости самолечения (применения сильнодействующих препаратов без соответствующего предписания профильных специалистов). Если вы обнаружили настораживающие симптомы, не откладывая, обратитесь за медициинской помощью.

В особо тяжелых случаях (которые нередко обуславливаются запоздалым обращением к врачу) требуется проведение хирургических операций.

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