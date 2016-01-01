Признаки заболеваний суставов

Нормальное функционирование суставов – необходимое условие полноценной жизнедеятельности всего организма. В силу отрицательного воздействия различных факторов (внешних и внутренних) развиваются неблагоприятные процессы, связанные с повреждением (разрушением) тканей сустава.

Возможные причины

Развитие заболеваний, поражающих суставы, обуславливается:

возрастными факторами (естественным старением организма);

предрасположенностью (не устранимый фактор, связанный с генетическими особенностями организма);

систематическими перегрузками (в том числе, вызванными избыточным весом);

гормональными патологиями, при проявлениях которых целесообразно употреблять витаминные препараты now foods;

преобладанием видов деятельности, предусматривающих длительное пребывание в сидячем или стоячем положении тела;<

нарушением осанки;

систематическими занятиями спортом, поднятием тяжестей;

нарушением обменных процессов;

атеросклерозом, тромбозом и другими заболеваниями, сопровождаемыми ухудшением кровоснабжения суставных тканей.

Симптоматика

Заболевания, в ходе развития которых нарушается нормальная работа суставов, сопровождаются:

появлением трещин;

разрастанием костной ткани;

деформационными процессами;

сильными болями, приводящими к серьезным ограничениям подвижности (один из наиболее опасных симптомов);

местным и общим повышением температуры.

Лечебные мероприятия

Проведя комплексную диагностику, специалист (в случае подтверждения предполагаемого диагноза) может назначить:

хондопротекторы;

противовоспалительные препараты;

иммуноукрепляющие средства;

минерально-витаминные комплексы;

курсы инъекций, эффективность которых обуславливается тем, что лекарственные средства доставляются непосредственно к пораженным тканям;

физиотерапию (сеансы фонофореза, электрофореза, переменных магнитных полей, ультрафиолетового облучения);

лечебные гимнастические упражнения.

Необходимо помнить о недопустимости самолечения (применения сильнодействующих препаратов без соответствующего предписания профильных специалистов). Если вы обнаружили настораживающие симптомы, не откладывая, обратитесь за медициинской помощью.

В особо тяжелых случаях (которые нередко обуславливаются запоздалым обращением к врачу) требуется проведение хирургических операций.

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