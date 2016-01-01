Признаки заболеваний суставов

Нормальное функционирование суставов – необходимое условие полноценной жизнедеятельности всего организма. В силу отрицательного воздействия различных факторов (внешних и внутренних) развиваются неблагоприятные процессы, связанные с повреждением (разрушением) тканей сустава.
Возможные причины
Развитие заболеваний, поражающих суставы, обуславливается:
- возрастными факторами (естественным старением организма);
- предрасположенностью (не устранимый фактор, связанный с генетическими особенностями организма);
- систематическими перегрузками (в том числе, вызванными избыточным весом);
- гормональными патологиями, при проявлениях которых целесообразно употреблять витаминные препараты now foods;
- преобладанием видов деятельности, предусматривающих длительное пребывание в сидячем или стоячем положении тела;<
- нарушением осанки;
- систематическими занятиями спортом, поднятием тяжестей;
- нарушением обменных процессов;
- атеросклерозом, тромбозом и другими заболеваниями, сопровождаемыми ухудшением кровоснабжения суставных тканей.
Симптоматика
Заболевания, в ходе развития которых нарушается нормальная работа суставов, сопровождаются:
- появлением трещин;
- разрастанием костной ткани;
- деформационными процессами;
- сильными болями, приводящими к серьезным ограничениям подвижности (один из наиболее опасных симптомов);
- местным и общим повышением температуры.
Лечебные мероприятия
Проведя комплексную диагностику, специалист (в случае подтверждения предполагаемого диагноза) может назначить:
- хондопротекторы;
- противовоспалительные препараты;
- иммуноукрепляющие средства;
- минерально-витаминные комплексы;
- курсы инъекций, эффективность которых обуславливается тем, что лекарственные средства доставляются непосредственно к пораженным тканям;
- физиотерапию (сеансы фонофореза, электрофореза, переменных магнитных полей, ультрафиолетового облучения);
- лечебные гимнастические упражнения.
Необходимо помнить о недопустимости самолечения (применения сильнодействующих препаратов без соответствующего предписания профильных специалистов). Если вы обнаружили настораживающие симптомы, не откладывая, обратитесь за медициинской помощью.
В особо тяжелых случаях (которые нередко обуславливаются запоздалым обращением к врачу) требуется проведение хирургических операций.
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