Покалывание и онемение конечностей — тревожный симптом

Многих людей беспокоят такие симптомы, как «мурашки» в конечностях, а также потеря чувствительности кистей рук и стоп. Эти клинические признаки не всегда свидетельствуют о наличии серьезных патологий. Иногда они вызываются физиологическими причинами и совсем не опасны для жизни. Но если человек заметил у себя подобные симптомы, стоит обратить внимание на свое здоровье и пойти на консультацию к врачу.

Патогенез и причины

Суть данного патологического явления заключается в том, что нервно-сосудистые пучки соединительной ткани сжимаются, в результате кровь не может свободно циркулировать. Парестезия – это неприятные ощущения в конечностях, которые проявляются в покалывании, жжении, онемении. Руки и ноги словно кажутся чужими, из-за чего человек временно теряет над ними контроль. У большинства людей этой симптом возникает ночью во время сна.

Когда волноваться не стоит? Бывает, что человек спал в неудобной позе и просто «залежал» руку. Нередки случаи онемения конечностей во сне у беременных. Этот неприятный признак может волновать спортсменов и людей некоторых профессий, чья работа связана с определенным положением рук или ног.

Проблемы с позвоночником

Самой распространенной патологической причиной парестезии являются нарушения опорно-двигательной системы. Это может быть позвоночная грыжа, сколиоз, лордоз, защемление позвоночного нерва, остеохондроз. В этих случаях чаще всего немеют пальцы рук.

Как межпозвоночные грыжи, так и наросты на позвонках со временем разрастаются и давят на нервы, из-за чего и происходит онемение конечностей. Обычно немеет только одна рука и это позволяет определить, с какой стороны находиться странгуляция.

Патологии сердечно-сосудистой системы

Парестезию могут спровоцировать вегето-сосудистые расстройства, в частности, гипотония. Постоянное онемение левой руки в сочетании с болями в грудной клетке и одышкой, может свидетельствовать об ишемической болезни сердца. Часто такая клиника предшествует инфаркту миокарда.

Онемение конечностей может быть предвестником инсульта, хотя чаще встречается уже в постинсультном состоянии. Нужно бить тревогу, если к этому присоединяется сильная головная боль, тошнота, головокружение и бледность.

Сахарный диабет

У пациентов с этой патологией наблюдается синдром карпального клапана. Происходит защемление среднего нерва, ведущего к запястному каналу. При этом не только немеют руки, но и ощущается сильная боль.

Иногда сахарный диабет вызывает не только онемение конечностей, но и поражение нервов пальцев и кистей (полиневропатия). Характер онемения приступообразный, а частота самих приступов бывает разной (повторяются ежеминутно или раз неделю).

Другие заболевания при парестезии

Среди других причин парестезии медики выделяют:

Тромбоз конечностей – закупорка артерии тромбоцитными массами, при которой невозможно нормальное кровоснабжение рук и ног. При этом заболевании парестезия нарастает с каждым днем, а также занимает значительную поверхность конечности.

Онкология. В случае разрастания злокачественных опухолей и сдавливания нервных окончаний, также наблюдается онемение кистей и стоп.

Рассеянный склероз. При этой патологии наступает парестезия не только рук, но и лица. У пациентов отмечается постоянное головокружение и дискоординация движений.

Мигрень. У женщин приступы сильной головной боли могут сопровождаться «мурашками» в руках.

Нередко причиной парестезии является нехватка витаминов и микроэлементов. Обе руки могут неметь из-за недостаточного количества кальция в организме, например, после удаления щитовидной железы.

Если неприятные ощущения в конечностях беспокоят человека регулярно, обязательно нужно нанести визит к доктору и пройти комплексную диагностику. Только после этого можно установить точный диагноз и предотвратить тяжелые последствия.

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