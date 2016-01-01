 На страже здоровья

Научно-технический прогресс не стоит на месте. Современные медицинские технологии способны справиться даже с теми те заболеваниями, которые прежде считались неизлечимыми. Одно из самых значимых достижений медицинской инженерии -- ультразвуковые диагностические системы. Своевременная поставка медицинского оборудования в учреждения здравоохранения позволяет выявить признаки онкологических заболеваний на ранней стадии, что является залогом успешного лечения.

УЗИ: жизненная необходимость

Как показывает статистика, в России ежегодно выявляется около 480 тысяч новых случаев рака. Более 280 тысяч заболевших уходят из жизни. Показатели могли быть значительно меньше, если бы люди своевременно обращались за помощью. Чтобы вовремя выявить тяжелое заболевание, нужно как минимум один раз в год проходить медицинское обследование.

Важное место в процессе обследования занимает сканирование внутренних органов с помощью ультразвуковых волн (УЗИ). Это безболезненная и безвредная процедура. Суть ее такова. Луч ультразвуковых импульсов, генерируемый пьезоэлектрическим датчиком, направляется на поверхность исследуемого участка тела. Ультразвук проникает в мягкие ткани, отражаясь от более плотных тканей и неоднородностей. Импульсы могут поглотиться тканями или пройти сквозь них, в зависимости от того, какими свойствами обладают ткани, расположенные на пути ультразвука. При помощи компьютера производится анализ отраженных сигналов, формируя изображение сечения тела вдоль траектории перемещения датчика.

Лучший поставщик

Пожалуй, самым надежным оптовым поставщиком передовых ультразвуковых систем в России на сегодняшний день является компания «Лабория». За 10 лет она высоко зарекомендовала себя на рынке оптовых поставок медицинского оборудования.

«Лабория» имеет огромный опыт участия в государственных закупках и поставке медицинского оборудования в различные регионы России. Более того, компания является эксклюзивным представителем компании Alpinion, производителя ультразвукового медицинского оборудования. Среди партнеров «Лабории» - крупные отечественные и зарубежные производители медтехники Mindray (Китай), Hitachi (Япония), HTI (США), Osmetech (США), Pentax (Япония), «ДНК-Технология» (Россия), и многие другие.

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