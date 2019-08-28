На прием к стоматологу без тревоги и страха…

Здоровые и красивые зубы – важная составляющая внешнего вида человека. И многие люди, которым хочется жить без проблем с зубами и иметь голливудскую улыбку, регулярно посещают стоматологов. Тем более, сейчас все к тому располагает: и актуальные методики, и современнее оборудование (его, к слову, можно выбрать и заказать здесь: http://articon.org/shop/cad_cam/). Работают и государственные клиники и отделения, и частного формата стомцентры – возможности есть.
Но некоторые люди просто не могут преодолеть свой страх перед стоматологами, и попадают к медикам только в критических ситуациях, когда от боли уже, как говорят, «глаза вышибает». Такие пациенты страдают дентафобией. По мнению ряда психологов, эта фобия входит в тройку самых навязчивых страхов у современного человека. Причем «моду» на панические состояния можно, оказывается, передать по наследству – от родителей к детям, к примеру.
Что пугает людей в стоматологическом кабинете? Конечно, возможность испытать физическую боль в процессе лечения, процесс сверления зуба и практически всем неприятный звук бормашины. Что касается последнего, то в Лондоне над этой проблемой как следует поработали – создали прибор, который подключается к любому устройству для прослушивания музыки (будь то плеер или телефон) и глушит в наушниках не всеми спокойно переносимый звук работы стоматологической сверлильной установки. Машина перестает работать – и отключается соответственно фильтр. Таким образом, пациент может слышать врача, все его рекомендации, комментарии или советы. Снова заработает бормашина – снова будет заглушен звук.
В рамках терапии пациентов с тяжелой формой дентафобии применяются технологии виртуальной реальности. Тревогу, а иногда и просто откровенный страх перед предстоящим лечением может снять виртуальное посещение стомклиники и общение с доктором. Для этого используются набор очков виртуальной реальности, которые переносят пациентам в стоматологический кабинет. В рамках терапии происходит последовательный повтор сценариев, которые наводят на пациента страх. Например, доктор подносит ко рту больного стоматологическое зеркало или врач включает бормашину и слышны соответствующие звуки и т.д.
Сценарии, а их пять, пациент смотри по порядку, и пока уровень стресса не опустится до минимальной позиции, не переходит от одной ситуации к другой. В итоге терапия снижает у человека тревожность, страх перед лечением зубов уходит, и пациент спокойно идет на прием к стоматологу.
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