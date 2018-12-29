Лекарства от изжоги, по мнению ученых, могут спровоцировать рак

Препараты от изжоги увеличивают риски возникновения рака желудка. К такому выводу пришли британские ученые, результаты исследования опубликовал журнал Gut.

Исследователи поясняют, что бактерия Helicobacter pylori, являющаяся безвредной для большинства людей, может стать «спусковым крючком» для развития онкологии.

Чтобы подтвердить эту версию, ученые отобрали 63 394 пациентов из баз данных здоровья жителей Гонконга, назначили им лечение инфекции Helicobacter pylori при помощи трех разных препаратов. Затем пациентов наблюдали в течение 7,5 лет, при этом они продолжали прием лекарств в течение трех лет. Выяснилось, что у 153 пациентов, подверженных лечению «тройной терапии», было отмечено развитие рака желудка. При этом риск развития онкологии оказался в 2,44 раза больше у тех, кто принимал лекарства от изжоги.

По инф. rosbalt.ru

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