Лечение за рубежом: страны-фавориты и за что выбирают Израиль

Лечиться россияне предпочитают по-разному. Кто-то выбирает для этого российскую медицину, а часть соотечественников останавливается на зарубежной. Наши граждане едут за пределы страны в поисках качественных медуслуг, роль здесь играет и достойный уровень сервиса. В большинстве своем лечение за рубежом выбирается при наличии редкого недуга, когда в наших медучреждениях нет необходимых докторов или их мало. Иногда зарубежная поездка намечается тогда, когда в России уже все способы для лечения заболевания были использованы и последний шанс – найти помощь в клинике другого государства.
Растет запрос на обследование за пределами нашей страны. Большинство из запросов касается лечения и обследования онкозаболеваний, нейрохирургии, недугов офтальмологического, педиатрического, гастроэнтерологического направления и редких болезней. Самые востребованные для лечения государства среди соотечественников – Германия и Израиль. Одно из предложений, касающееся помощи в Израиле, можно посмотреть здесь. Едут россияне также в Южную Корею, Турцию, Китай и т.д. Популярность избираемых стран определяется такими факторами, как высокий профессионализм медсотрудников, хорошее оснащение клиник, репутация заведений и их специалистов, качественный сервис и ценовая доступность.
Что касается одного из самых популярных для лечения государств, выбираемых соотечественниками, – Израиля, то здесь, к примеру, пациентам действительно предлагаются выгодные цены. Стоимость лечения в клиниках данного государства где-то сопоставима с ценами на услуги частных медицинских центров России. Также в Израиле можно найти разнообразие применяемых методов лечения. Медицина страны успешно развивается, здесь постоянно идет испытание и внедрение инновационных решений, новых методик и препаратов, что в итоге дает получить достойные результаты даже с непростыми клиническими случаями. Медклиники тут оснащены современным оборудованием, этим обеспечивается максимально точная диагностика и высокая эффективность лечения.
Где получить медпомощь – можно, конечно, выбирать. Но лучше еще и выбрать для себя профилактику заболеваний, искоренить вредные привычки, прийти к здоровому образу жизни с рационально организованными физическими нагрузками, закаливанием и разумным пищевым поведением. Все это позволит реже в принципе прибегать к лечению и вообще обращаться за медпомощью куда бы то ни было.
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