Компьютерная зависимость: как вернуться в реальность

Проблема компьютерной зависимости появилась сравнительно недавно, но уже привлекла внимание врачей. Причем, подвержены этой страсти не только подростки и молодые люди, как можно было предположить, но и люди старше пятидесяти лет.
Зависимость от компьютера, соцсетей или игр нужно лечить, пока человек полностью не выпал из реальной жизни. Запреты и попытки «взять себя в руки» не работают, так как у любой зависимости есть глубокие внутренние личностные причины. Поэтому решать проблему нужно с помощью специалистов (их можно найти, например, здесь https://darmed.com.ua/ru/), которые разберутся в ситуации и помогут человеку вырваться из компьютерного рабства.
Но как понять, что у человека уже началась компьютерная зависимость?
Ведь компьютеры и смартфоны стали неотъемлемой частью жизни большинства людей, поэтому как вовремя заметить, что человек не просто пользуется интернетом, а уже стал рабом сети и гаджетов.
- Человек не может, а потом и не хочет контролировать время, проведенное за компьютером.
- Проявляет злость и раздражение и даже агрессию в адрес близких, если кто-то его отвлекает.
- Пренебрегает своими обязанностями (на работе и дома), забывает о своих обещаниях и договоренностях
- Практически перестает общаться в реальном мире, отказывается от любых приглашений, редко выходит из дома.
- Перестает заботиться о своем внешнем виде, здоровье, вплоть до пренебрежения обычной гигиеной и едой.
- Тратит значительные суммы денег на программное обеспечение, новые версии игр, дополнительное оборудование, хотя в этом нет прямой необходимости.
Если зависимость не лечить, то она неизбежно отразится на здоровье. Постепенно проявляются физические симптомы: слабость, изменения веса, ухудшение зрения, нарушение осанки, мышечные спазмы, нарушения сна, гиповитаминоз, проблемы с пищеварением ( из-за нерегулярного и плохого питания), туннельный синдром (онемение пальцев и боль в руке из-за сдавливания нерва).
Причем, у детей и подростков ухудшение здоровья скорее всего наступит быстрее, чем у взрослого человека.
Что приводит к компьютерной зависимости у детей и подростков?
Как правило, это чувство одиночества, отсутствие контактов с родителями, неуверенность в себе и своих способностях, страх перед реальной жизнью, сложности в общении (застенчивость, закрытость), большое количество свободного времени, отсутствие других интересов в жизни.
Некоторые родители даже радуются, что ребенок находится, так сказать, на глазах, дома, и поэтому упускают момент, когда интернет и гаджеты заменяют ребенку все: живое общение, еду, сон, любые развлечения.
Нельзя относиться к компьютерной и, тем более игровой зависимости у детей, как к безобидному хобби, так как в результате это приведет к полной социальной дезадаптации.
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