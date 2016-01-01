Надежная стоматология – это здоровые зубы. Но обилие медицинских клиник частного и государственного типа часто вызывает затруднения у пациентов относительно выбора действительно хорошего стоматологического центра.

Как выбрать хорошую стоматологию в Химках

Когда вопрос касается лечения зубов, оценка критериев проводится особенно тщательно. Уровень подготовки специалистов, наличие необходимого диагностического и зубопротезного оборудования, психологический комфорт пациента, эффективные методики снятия болевого синдрома, гуманная ценовая политика клиники – все эти факторы играют первостепенную роль.

Рассмотрим перечень особенностей, на которые необходимо обратить внимание при посещении стоматологического кабинета:

Квалификация и опыт практикующих стоматологов. Важно, чтобы в штате трудились увлеченные любимым делом люди. Обратите внимание на отзывы. Не игнорируйте первое впечатление. Индивидуальный подход и плодотворное сотрудничество. Клиники, заботящиеся о репутации и авторитете, делают акцент на долгосрочном общении, доверии и качестве услуг. Оптимальное месторасположение клиники. Доступность по территориальному признаку. Нецелесообразно ехать на другой конец столицы, если вы проживаете в Химках: стоматология, Планерная станция метро и другие транспортные развязки должны находиться в непосредственной близости. Предоставление сервиса, соответствующего международным стандартам. Качество оборудования и степень оснащения современными приборами. Строгий контроль безопасности: применение одноразового упакованного инвентаря, стерилизация приборов и оборудования стерилизаторами от ведущих производителей, дезинфекция кресел. Программы «Антиспид» и «Антигепатит».

Услуги клиник

Каждая стоматология предоставляет одинаковый спектр услуг, различие состоит только в наличии или отсутствии отдельных манипуляций или процедур, применяемых методик и материалов.

Отдельное внимание стоит уделить технике обезболивания зубов, так как от этого фактора зависит комфорт и самочувствие пациента, посетившего стоматологическую клинику.

Приблизительный перечень предложений может включать:

диагностику на цифровых рентген-аппаратах, современных компьютерных томографах;

проведение профилактических мероприятий;

лечение заболеваний рта и десен;

реставрацию, лечение, протезирование зубов;

процедуру отбеливания;

установку виниров на зубы;

имплантацию;

удаление зубов.

Важным фактором является взаимодействие с лечащим врачом. Грамотный специалист не только выполнит свою работу "на отлично", но и предоставит пациенту информацию о проводимой процедуре, даст рекомендации по поводу дальнейшего ухода за зубами.

Итак, весь перечень, которым предварительно должна отвечать Химкинская стоматология: Планерная платформа метро (относительно расположения), плюс полный спектр услуг по лечению зубов.

Оценить сильные и слабые стороны клиники по протезированию и реставрации зубов возможно, увидев ее воочию, пообщавшись с лечащим врачом и владея информацией о прогрессивных методиках. Индивидуальные бесплатные консультации и акционные предложения отлично подходят для подобных целей.