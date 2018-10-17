Факты и мифы о лечении варикоза

Варикозное расширение вен беспокоит многих, кому приходится в течение рабочего дня много стоять или ходить, а также при избыточном весе, нарушениях функции сосудов. Предпосылок и факторов риска болезни много, мифов о варикозе – еще больше. Врач может рекомендовать консервативное или оперативное лечение.

Мифы о консервативном лечении

Консервативным называют такой способ лечения, в котором не используются инвазивные и радикальные методики. Применение таблеток, наружных и внутренних лекарственных средств подходит под категорию консервативного лечения. Операции, инвазивные процедуры – это оперативный тип терапии.

Венотоники лечат варикоз навсегда

Первый миф, который широко пропагандируется рекламными роликами: таблетки и капсулы способны навсегда излечить варикоз. Доля правды тут в том, что венотоники действительно способны благотворно влиять на сосуды, снижать хрупкость их стенок, повышать эластичность. Это Детралекс, Троксевазин, Антистакс и другие препараты.

Ложь заключается в том, что они избавляют от варикоза навсегда. Если фактор риска сохраняется, а стадия варикоза уже больше второй, венотоники не смогут вернуть здоровые сосуды и красивые ноги. Симптоматически снять отечность, тяжесть и судороги – да, вылечить варикоз – нет.

Наружные средства эффективнее

Реклама обещает высокую терапевтическую эффективность гелей и кремов. Но они тоже не способны излечить варикоз полностью, особенно при запущенных стадиях. Чаще всего такие препараты содержат гепарин. Какие эффекты следует ожидать при лечении наружными гепариновыми средствами:

венозный отток;

разжижение крови;

устранение воспаления;

улучшение тонуса капилляров.

Справиться с нарушенной трофикой сосудистых стенок они не смогут. А если стадия заболевания уже запущена, повышается риск аллергии и дерматита после гепариновых препаратов, что только усугубит ситуацию.

Популярность приобрели и гели с пиявками. Медики же утверждают, что крема и гели с таким составом не имеют никакого отношения к лечебным свойствам слюны пиявок. Это только самовнушение и обман покупателя.

Гирудотерапия лечит варикоз

В слюне пиявок действительно содержится много гирудина, который может разжижать кровь. Именно на этом факте строится вся рекламная кампания учреждений, предлагающих услугу гирудотерапии.

Но разжижение крови не окажет терапевтического действия при варикозе, если его причина – увеличенный венозный просвет и дисфункция клапанов. А вот ухудшить состояние при варикозе после гирудотерапии еще проще.

Процедура может закончиться такими побочными эффектами:

длительным кровотечением;

пигментацией кожи в местах укусов;

дерматитом;

лимфостазами;

флеботромбозами;

аллергией.

Слюна пиявки содержит большое количество веществ, которые могут провоцировать воспаления и аллергические реакции. При трофических язвах гирудотерапия совершенно противопоказана и будет опасной.

Компрессионный трикотаж устраняет причины болезни

Правда в том, что эластичный компрессионный трикотаж действительно назначается при начальных стадиях варикозной болезни. Из-за сдавливания вен кровоток перераспределяется к более глубоким венам, проходит застой в сосудах.

Эластичное белье не устранит причину болезни, а только поддержит состояние и предотвратит быструю прогрессию заболевания. Подбор нужного белья и размера осуществляется только флебологом.

Современные методы

Методы оперативного лечения сегодня не требуют госпитализации пациента, а если она и нужна, то не дольше, чем на один-два дня. Используются такие методы терапии:

склеротерапия;

лазерная хирургия;

радиочастотная абляция.

Каждый из методов имеет ряд преимуществ и недостатков. Флебологи часто выбирают сразу несколько методик.

Склеротерапия

Удаление больных сосудов без операций путем введения склерозанта, который склеит сосуд изнутри. В пораженном участке кровообращение прекращается, кровоток распределяется по здоровым сосудам. Метод амбулаторный, без рубцов и с минимальным дискомфортом.

Для введения используют тонкие иглы. Во время всего курса лечения пациент носит эластичное белье, чтобы предотвратить образование тромбов в глубоких венах. Курс длится до четырех недель.

Метод противопоказан пациентам, которые принимают гормоны, страдают избыточным весом, тромбофлебитом, гнойными болезнями ног.

Лазерная коагуляция

Это методика позволяет закрывать просвет в расширенных сосудах путем их спаивания. Разрезы для этого не нужны, эффект достигается лазером. Если же требуется аналогичное действие внутри сосуда, в него вводится тонкое волокно через прокол, лазер действует на волокно и просвет закрывается.

Метод более эффективен, чем склеротерапия, признан самым малотравматичным и быстрым способом лечения. Восстановление в течение четырех часов. Среди недостатков – высокая цена. При лечении вен большого диаметра нужны разрезы.

Абляция

Современный метод, практикующийся порядка десяти лет. Используется для лечения магистральных вен путем введения катетера, который микроволновым излучением запаивает вену изнутри. Действие на внутренние стенки регулируется очень чувствительно благодаря датчикам.

Стоимость метода высокая, но не дороже лазерной хирургии. Последняя до сих пор остается преимущественным методом лечения варикозного расширения вен из-за постоянного развития технологии. Абляция пока используется реже и обладает меньшим профилем безопасности.

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