Дивертикул пищевода: причины образования, диагностика, лечение

Когда фрагмент слизистой оболочки вместе с подслизистым слоем выпячивается между мышечными волокнами пищевода, специалисты говорят об образовании дивертикула. Это заболевание может носить врожденный характер, но чаще бывает приобретенным, то есть возникает в течение жизни.
Что способствует его появлению?
Основная причина возникновения дивертикулов – воспалительный процесс в самом пищеводе или окружающих его тканях.
В первом случае развивается спазм, повышается тонус мускулатуры, она утрачивает способность к расслаблению. Прием пищи приводит к повышению давления в просвете пищевода, и это сопровождается образованием дефектов в мышечной стенке. В дальнейшем в них выпячивается слизистый и подслизистый слой.
При развитии воспаления вокруг пищевода, образуются многочисленные спайки, которые тянут пищеводную стенку на себя, тем самым способствуя формированию дивертикулов.
Как правило, этим заболеванием страдают мужчины в возрасте от 50 лет.
Как он проявляется?
Небольшой дивертикул пищевода обычно не проявляется клинически, и может быть обнаружен случайно во время профилактического обследования или в процессе диагностики сопутствующего заболевания.
По мере увеличения размеров образований, они становятся препятствием для прохождения пищевого комка. Часть пищевых масс остается в их просвете, что приводит к появлению таких симптомов, как:
- чувство инородного тела;
- першение в горле;
- сухой кашель;
- неприятный запах изо рта.
При особо крупных размерах дивертикулярных мешков, на шее появляется выпячивание, особенно хорошо заметное при наклоне головы назад. На ощупь оно мягкое, плотное, эластичной консистенции.
Почему его нужно лечить?
Многие считают, что, если дивертикул не проявляется симптомами, то и лечить его не нужно. Это ошибка, потому что по мере прогрессирования болезни возрастает риск развития осложнений - таких, как:
- дивертикулит - воспаление дивертикулярного мешка;
- флегмона шеи;
- медиастенит;
- пищеводный свищ;
- кровотечение;
- сужение просвета пищевода.
При локализации образования в области глотки, возможен ночной заброс его содержимого в дыхательные пути, с последующим развитием бронхита, пневмонии, абсцесса легких. Поэтому в случае обнаружения болезни на ранних стадиях, проводится консервативное лечение, а на поздних стадиях рекомендуется хирургическое вмешательство.
Как проходит лечение?
Консервативное лечение дивертикулов подразумевает потребление теплой, протертой, пищи, после приема которой выпивается 100-150 мл теплой воды. Затем выполняется постуральный дренаж, то есть пациент занимает такое положение, которое будет способствовать опорожнению дивертикулярного мешка.
При наличии больших образований, задержкой в нем пищевых масс, развитии осложнений, выполняется хирургическое вмешательство. Техника проведения операции, ее объем, определяются местом положения дивертикула, а также наличием или отсутствием сопутствующих патологий.
Самым щадящим и эффективным методом сегодня считается лапароскопия. Она причиняет меньше вреда пациенту, и в то же время позволяет действовать максимально точно, удаляя даже небольшие дефекты пищеводной стенки.
Наиболее современные техники проведения операции применяет один из ведущих хирургов нашей страны, Константин Пучков. К нему можно обратиться за консультацией по поводу данной патологии.
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