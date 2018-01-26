Десять вопросов о норме глазного давления

Почему важно знать норму своего глазного давления, особенно после 40 лет? Главная задача каждого человека — сохранить хорошее зрение на всю жизнь, что невозможно сделать, имея проблемы с внутриглазным давлением.

Подробнее об этом читайте на портале «Все о зрении.ru» по ссылке: 10 вопросов о норме глазного давления, ответы на которые должен знать каждый. На портале вы узнаете 10 ответов одного из ведущих глазных хирургов больницы имени С. П. Боткина, специализирующегося на лечении глаукомы и высокого глазного давления, Лапочкина Д.В.

Ответьте себе, что вы знаете о своем глазном давлении? Потратив три минуты на прочтение, вы узнает следующее:

Понятие нормы в организме. Нормальное глазное давление — это сколько? А если мое давление глаза на границе нормы? А если оно больше нормы? Давление глаз меняется с возрастом? Что же влияет на глазное давление? Давление в правом и левом глазу разное — это нормально? Когда давление повышено — что это за болезнь? Офтальмологи говорят о целевом глазном давлении — куда они "целятся"? Как часто необходимо измерять глазное давление?

Вооружившись этой доступной для понимания информацией, вы будете лучше понимать, как сохранить хорошее зрение на всю жизнь! Берегите зрение!

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