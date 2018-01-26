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Десять вопросов о норме глазного давления

Агнесса ЛИ   
26 Января 2018 г.
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Десять вопросов о норме глазного давления

Почему важно знать норму своего глазного давления, особенно после 40 лет? Главная задача каждого человека — сохранить хорошее зрение на всю жизнь, что невозможно сделать, имея проблемы с внутриглазным давлением.

Подробнее об этом читайте на портале «Все о зрении.ru» по ссылке: 10 вопросов о норме глазного давления, ответы на которые должен знать каждый.   На портале вы узнаете 10 ответов одного из ведущих глазных хирургов больницы имени С. П. Боткина, специализирующегося на лечении глаукомы и высокого глазного давления, Лапочкина Д.В.   

Десять вопросов о норме глазного давления

Ответьте себе, что вы знаете о своем глазном давлении? Потратив три минуты на прочтение, вы узнает следующее:

  1. Понятие нормы в организме.
  2. Нормальное глазное давление — это сколько?
  3. А если мое давление глаза на границе нормы?
  4. А если оно больше нормы?
  5. Давление глаз меняется с возрастом?
  6. Что же влияет на глазное давление?
  7. Давление в правом и левом глазу разное — это нормально?
  8. Когда давление повышено — что это за болезнь?
  9. Офтальмологи говорят о целевом глазном давлении — куда они "целятся"?
  10. Как часто необходимо измерять глазное давление?

Вооружившись этой доступной для понимания информацией, вы будете лучше понимать, как сохранить хорошее зрение на всю жизнь! Берегите зрение!

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