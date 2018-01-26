Десять вопросов о норме глазного давления

Почему важно знать норму своего глазного давления, особенно после 40 лет? Главная задача каждого человека — сохранить хорошее зрение на всю жизнь, что невозможно сделать, имея проблемы с внутриглазным давлением.
Подробнее об этом читайте на портале «Все о зрении.ru» по ссылке: 10 вопросов о норме глазного давления, ответы на которые должен знать каждый.
На портале вы узнаете 10 ответов одного из ведущих глазных хирургов больницы имени С. П. Боткина, специализирующегося на лечении глаукомы и высокого глазного давления, Лапочкина Д.В.
Ответьте себе, что вы знаете о своем глазном давлении? Потратив три минуты на прочтение, вы узнает следующее:
- Понятие нормы в организме.
- Нормальное глазное давление — это сколько?
- А если мое давление глаза на границе нормы?
- А если оно больше нормы?
- Давление глаз меняется с возрастом?
- Что же влияет на глазное давление?
- Давление в правом и левом глазу разное — это нормально?
- Когда давление повышено — что это за болезнь?
- Офтальмологи говорят о целевом глазном давлении — куда они "целятся"?
- Как часто необходимо измерять глазное давление?
Вооружившись этой доступной для понимания информацией, вы будете лучше понимать, как сохранить хорошее зрение на всю жизнь! Берегите зрение!
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