БиОкулист: Подарите здоровье своим глазам

С давних времен человечество ищет пути и способы избавления от различных заболеваний, продления молодости и восстановления функциональности поврежденных органов. Постоянная работа в этом направлении проводится и в офтальмологии, поскольку проблемы со зрением есть у каждого третьего жителя нашей планеты.
Катастрофически ситуация обстоит в школах, переполненных плохо видящими детьми, для которых не хватает рекомендованных офтальмологами первых парт. Этот факт не может не беспокоить ведущих ученых, которые ищут способы борьбы с глазными заболеваниями и методы восстановления остроты зрения.
Большую роль в этих изысканиях и создании препарата БиОкулист сыграло открытие природного вещества с уникальными свойствами. Речь идет об астаксантине, источником которого является микроводоросль Haematococcus pluvialis, а также поедающие ее морские обитатели (лосось, креветки и другие).
Способность водоросли восстанавливаться после воздействия прямых ультрафиолетовых лучей заинтересовала ученых. Они предприняли попытку создания «живой воды», которая оказывала бы такое же невероятное действие на человека. Исследования показали, что астаксантин при его употреблении в пищу концентрируется в глазах, оказывая благотворное влияние на зрительный аппарат. Офтальмологи отметили улучшение четкости и ясности зрения.
Есть у астаксантина еще одна интересная особенность, которая делает его применение эффективным. Молекула этого вещества жиро- и водорастворима, поэтому способна преодолевать гематоэнцефалический и гематоретинальный барьеры.
Сделанное ведущими учеными открытие привело к созданию натурального безопасного препарат БиОкулист, который позволил человечеству обрести шанс на улучшение зрения в любом возрасте, включая преклонные годы. По наблюдениям и многочисленным отзывам БиоКулист обладает целым спектром достоинств, среди которых следует отметить:
- снятие с глаз раздражения, связанного с переутомлением и внешними неблагоприятными факторами;
- противовоспалительное воздействие;
- улучшение четкости и ясности воспринимаемого глазом изображения;
- снятие синдрома усталости глаз;
- влияние на работу мышц глаза, обеспечение аккомодации;
- улучшение цветовосприятия;
- снятие зуда, усталости;
- улучшение капиллярного кровотока в сетчатке.
Совокупность этих свойств, а также поглощение астаксантином УФ-лучей позволяет существенно улучшить зрение без операций и длительного курса медикаментозного лечения. Кроме того BiOculist предупреждает многие широко распространенные возрастные и наследственные заболевания глаз, в числе которых катаракта, глаукома и макулярная дистрофия. Положительные отзывы о БиоКулисте отражают мнение не только врачей, но и обычных пациентов.
Офтальмологи рекомендуют принимать БиОкулист на основе астаксантина людям, работающим за компьютером, поскольку негативное влияние постоянной нагрузки на глаза приводит к неизбежному снижению и потере зрения.
В отличие от средств на основе черники и других широкодоступных компонентов, BiOculist производится на основе водоросли, объемы которой ограничены. Это естественным образом сказывается на цене БиОкулиста. Однако следует принять во внимание, что эффективность не имеющей аналогов формулы BiOculist с лихвой окупает эти затраты, возвращая драгоценное зрение.
Купить БиОкулист, а также получить консультацию специалиста можно оставив заявку на официальном сайте продавца.
Загрузка...
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Простой способ проверить биологический возраст
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
В чем же польза клубники?
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Перелом шейки бедра у пожилых
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
Зачем нужна растяжка и как тянуться правильно?
Йоги говорят: гибкость - это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. ...
Если сердце бьется неровно...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Онколог о важных правилах профилактики рака
Вопросы, касающиеся онкологии, волнуют многих. Пожалуй, нет ни одного человека, близких которого не затронула бы эта больная тема. Словно тема войны. Именно ее нередко и напоминает жизнь самих пациентов или и...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...