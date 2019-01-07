Всё об удалении зубов

Удаление зуба - это полноценная хирургическая операция, которая может быть разной степени сложности. Удаление может быть простым и сложным. Простое применяется для удаления однокорневых или даже расшатанных зубов, когда ничего не мешает извлечению.
Если простое удаление зуба 1 категории, как правило, вопросов не вызывает, то удаление некоторых зубов в стандартный план операционных мероприятий не укладывается. Для сложного удаления требуется использование специального хирургического инструментария и медикаментов. Проводится оно с рассечением десны и надкостницы. Какие операции по удалению зубов являются сложными:
- когда поражена костная ткань или она срослась с корнями зуба;
- когда на верхушке зубного корня есть киста;
- когда корни имеют сложную конфигурацию;
- когда пролеченный ранее зуб имеет ослабленную плотность и может расколоться и даже рассыпаться при извлечении;
- экстракция ретинированных зубов мудрости;
- восьмерки неправильно расположены.
Часто трудности возникают при удалении зубов на нижней челюсти. Корни обычно здесь искривлены, а костная ткань более плотная.
Удаление зубов
Самые простые удаления зубов обычно не вызывают беспокойства у пациентов. Сначала проводится рентген зуба, затем врач осматривает зуб и снимок. Операция может быть проведена и под местным и под общим наркозом и, как правило, болезненных ощущений не вызывает. Края лунки сохраняются для последующей установки импланта.
Гораздо сложнее дело обстоит с третьими молярами - так называемыми зубами мудрости. Обычные проблемы, которые могут с ними возникнуть:
- корень расположен глубоко;
- зуб ретинированный - не прорезавшийся зуб;
- могут оказаться неэффективными щипцы для раскачивания.
Осложняется проведение операции, когда зуб расположен близко с нижнечелюстным нервом.
Перед операцией обязательно назначается рентгеновская диагностика, после которой определяется длина корней, степень их искривленности, сложность предстоящей работы. Если идет воспалительный процесс, за день до операции назначается сильный антибиотик. Если пациент нервничает, врач может назначить седацию. Операция требует около 30-40 минут. Во время ее проведения применяются сильные анестетики. Как проводится операция по удалению сложных зубов:
- мягкие ткани надрезаются, десна отделяется от шейки зуба;
- выпиливается участок костной ткани, при необходимости может выполняться распиливание межкорневой перегородки;
- щипцы накладываются на коронку и опускаются до упора в альвеолярный край;
- зажимаются щечки щипцов, фиксируя зуб;
- зуб раскачивается и осторожно извлекается;
- на десну накладываются швы.
Послеоперационный период
Обо всех проблемах удаления, о процессе операции и тонкостях восстановительного периода можно узнать, предварительно посетив врача. Для этого проводится бесплатная консультация по удалению зуба.
Восстановительный период после удаления восьмерки достигает до 7 дней. Уже через 2-3 часа проходит действие анестезии и требуется прием обезболивающих (чаще назначается Кетанов, который при зубных болях можно принимать до 7 дней).
Обычно врач после удаления назначает прием антибиотиков. Припухлость и болезненность слизистой при выполнении всех рекомендаций врача должны с каждым днем уменьшаться. Если в месте проведения операции наблюдается небольшой зуд, это указывает на благополучно происходящий процесс регенерации.
Для пациента особенно важной задачей после операции становится сохранение целостности кровяного сгустка на ране. Поэтому врачом назначается ряд рекомендаций:
- 2-3 часа после операции нельзя не только кушать, но и пить;
- нельзя очищать лунку зубочистками, зубными щетками и просто языком;
- не нужно выполаскивать рану в первые сутки;
- первые 3-4 дня пережевывать пищу нужно на противоположной стороне.
Несоблюдение рекомендация врача может вызвать ряд неприятных осложнений, среди которых наиболее часто наблюдается альвеолит - воспаление альвеолы, которое может развиться на 2-3 день. Проявляется патология сильным отеком слизистой, который может быть заметным даже на лице, повышением температуры тела и появлением изо рта гнилостного запаха.
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