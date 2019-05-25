Алкогольная зависимость: обращение к специалистам и три важных шага до выздоровления

Оказывается, в космосе имеется газовое облако, в котором столько алкоголя, чтобы выпить 400 триллионов пинт пива. Но и на земле разных алкогольных напитков тоже хватает. И не все люди, к сожалению, могут употреблять алкоголь в разумных количествах или вообще воздерживаться от крепкого пития и в итоге страдают алкогольной зависимостью. При такой зависимости тяга к алкогольным веществам становится для человека непреодолимой, напитки употребляются систематически и нет контроля над желанием выпить. Болезнь может поразить хоть кого, невзирая на молодой или пожилой возраст, статус, место жительства, род занятий и т.д.

Избавление от алкогольной зависимости во многих случаях невозможно без помощи специалистов и обращения в специализированные клиники. Берется помочь алкозависимым, к примеру, и Первая Наркологическая Клиника в Москве. На сайте этого учреждения приводятся симптомы алкоголизма. И если человек сталкивался хотя бы с одним из них, ему стоит заказать звонок сюда и бесплатную консультацию. Есть и другие учреждения, помогающие алкозависимым людям, они могут быть государственными учреждениями и частными.

Для человека алкозависимого самым первым шагом к выздоровлению будет признание, что проблема пристрастия к пагубной привычке у него существует. Второй шаг - детоксикация организма (это процесс разрушения и обезвреживания токсических веществ разными методами). Для проведения детоксикации человек обычно ложится в стационар, а терапия будет заключаться в нескольких этапах. Еще один важный шаг - реабилитация после алкогольной зависимости. Для ее осуществления необходимо выбрать хороший реабилитационный центр. В таких учреждениях предусматривается индивидуальный подход к пациенту, проводится определенная терапия, вводится диета, физические нагрузки. За больным осуществляется наблюдение, его состояние регулярно контролируется. Большой плюс здесь в том, что пациент находится вдали от привычной компании, исключаются какие-то провоцирующие факторы.

Факты об алкоголе

Алкоголь в газированных напитках усваивается быстрее.

Алкоголь - важный фактор риска для целых 60-ти расстройств.

Алкоголь из организма удаляет единственный орган. Это печень.

Чаще у человека вызывают похмелье напитки темного цвета.

Чаще от алкогольной зависимости страдают мужчины, чем женщины. И еще представители сильного пола могут выпить больше, чем дамы.

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